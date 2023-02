Brasil dobra participação na Feira do Livro Infantil de Bolonha

Mais de 20 editoras brasileiras participam, este ano, da Feira do Livro Infantil de Bolonha, na Itália. Elas estarão no estande coletivo organizado pelo Projeto Brazilian Publishers, um acordo entre a Câmara Brasileira do Livro (CBL) e a Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) para ajudar na promoção e exportação da literatura brasileira. Em 2022, na primeira edição depois do início da pandemia, apenas 10 editoras participaram.

Em sua 60ª edição, a Feira do Livro de Bolonha será realizada entre 6 e 9 de março e vai reunir profissionais do mercado editorial internacional, além de escritores e ilustradores como a sul-coreana Suzy Lee (A Onda), o alemão Axel Scheffler (O Grúfalo) e o brasileiro Roger Mello (Meninos do Mangue) - convidado oficial do evento.

Em 2022, 10 editoras participaram do estande coletivo do Brasil na Feira do Livro de Bolonha ( Foto: Maria Fernanda Rodrigues/Estadão)

Entre as editoras, estão ÔZé, Maralto, Faria e Silva, Editora do Brasil, Girassol, Global, VR Editora, Solisluna, Pallas e Jujuba. Veja a lista completa abaixo.

Profissionais de outras casas editoriais também devem participar, mas não exatamente no estande coletivo. É em feiras como a de Bolonha que os editores conhecem os novos livros e projetos de editoras internacionais e compram os direitos autorais das obras que, no futuro, serão publicadas no Brasil. E, assim como os que estarão no estande do Brasil, eles também tentam vender direitos de obras de autores brasileiros.

As editoras do Projeto Brazilian Publishers também vão levar autores à feira. Entre eles estarão Álvaro Modernell, Fernanda de Oliveira, Clara Haddad, Canizales, Claudia Souza, Mariana Ruiz Johnson e Camila Tardelli.

Ilustração do livro 'O Adeus do Marujo', que ganhou menção honrosa no prêmio da feita italiana (Foto/ Flávia Bomfim/Pallas) Foto:

Continua após a publicidade

Flávia Bomfim, autora e ilustradora do livro O Adeus do Marujo (Pallas), que ganhou menção honrosa na categoria fotografia do Prêmio BolognaRagazzi, também estará na Itália.

Editoras brasileiras na Feira do Livro de Bolonha