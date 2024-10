Como é o novo livro de Han Kang, vencedora do Nobel, que já tem data de lançamento no Brasil

I Do Not Bid Farewell (título de trabalho) ou We Do Not Part (na versão ainda inédita em inglês, com lançamento em 21 de janeiro de 2025), algo como Eu Não me Despeço, em tradução livre, ou ainda Adeus Impossível, traduzindo do título da versão francesa, saiu originalmente em 2021, em seu país, e será publicado no Brasil em 2025.

Foi a Todavia que publicou os primeiros livros da autora no Brasil: A Vegetariana, o mais famoso, Atos Humanos e O Livro Branco. Conheça os livros.