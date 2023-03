Feira do Livro de Poços de Caldas cancela edição de 2023 e muda de cara em 2024

A Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas decidiu cancelar sua 18ª edição, que seria realizada entre os dias 29 de abril e 7 de maio, e a GSC Eventos aproveita para anunciar uma série de mudanças não só com relação à feira, que vai se transformar na Bienal do Livro do Sul de Minas, mas, também, com relação ao Flipoços (Festival Literário Internacional de Poços de Caldas). Os dois eventos eram realizados simultaneamente.

"Apesar da conjuntura política atual trazer bons ares e uma perspectiva positiva de retomada do setor cultural do País nos esperançando com a volta da Cultura em sua plenitude, o tempo que dispomos para a captação de recursos necessários não foi suficiente para acreditarmos que daria para realizar a Feira e o Festival no formato que nos propusemos para a edição de 2023", diz Gisele Corrêa Ferreira, diretora do evento, no comunicado que anunciará o "rebranding".

Flipoços, em 2022; evento para a ser bienal ( Foto: Bruno Alves/Flipoços)

O formato idealizado para esta edição incluia a construção de um galpão, o que não foi possível. Isso foi apontado como um dos principais fatores para o adiamento. Outro motivo tem a ver com reformulação da política de doação de vales para os alunos da rede estadual comprarem livros no evento. A secretaria de educação ainda trabalha nisso e o projeto não deve estar em andamento até a data prevista para a feira, o que representaria uma perda para as crianças e para os expositores.

O Flipoços, com o tema Literatura e Fotografia, as histórias que as imagens não contam, mantém sua edição 2023, mas vai durar menos este ano. Serão 5 dias - de 3 a 7 de maio - e os encontros continuam sendo realizados no Teatro da Urca de Poços de Caldas.

Bienal do Livro do Sul de Minas

As mudanças seguem em 2024. O Flipoços, festival que tem levado importantes nomes da literatura nacional e internacional para a cidade mineira, passa a ser realizado ano sim ano não, revezando com a nova Bienal do Livro do Sul de Minas - evento que será mais focado no negócio do livro e deve envolver todas as cidades da região.

Portanto, em 2024 não haverá Flipoços, que volta em 2025.

Calendário previsto para os próximos anos

2023

Flipoços: de 3 a 7 de maio

2024

Bienal Sul Mineira do Livro: de 27 de abril a 5 de maio

2025

Flipoços 2025: de 30 de abril a 4 de maio

2026

Bienal Sul Mineira do Livro: de 1 a 10 de maio