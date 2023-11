Flip: Na véspera da abertura, única mesa com ingressos esgotados tinha entrada gratuita

Com ingressos a R$ 130 por mesa, o maior valor de sua história, a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip 2023) começa nesta quarta-feira, 22, com apenas um dos encontros com entrada esgotada até este momento: o que vai reunir, às 10h do domingo, 26, Itamar Vieira Júnior, Miriam Esposito e Glicéria Tupinambá. Trata-se da mesa Zé Kleber, única do evento em que os ingressos não são vendidos.

A mesa Zé Kleber foi criada em 2005 em homenagem ao poeta e escritor paratiense e sempre reúne pessoas que tenham alguma ligação com a cidade ou com temas relacionados à educação, urbanismo, etc. Ela não costuma esgotar até o evento. Este ano, porém, ela recebe o autor de Torto Arado, o maior best-seller nacional dos últimos tempos.

O tema do encontro é Só então pude falar. Ao lado de Itamar, estarão Glicéria Tupinambá, artista e professora nascida em 1982, na aldeia Serra do Padeiro, na Terra Indígena Tupinambá de Olivença, no sul da Bahia, e Miriam Esposito, professora com mais de 50 anos de experiência que lecionou, entre outros lugares, em Paraty, onde vive desde 1985.

Itamar Vieira Junior, Glicéria Tupinambá e Miriam Esposito dividem a mesa Zé Kleber, na Flip 2023 Foto: Renato Parada, Glicéria Tupinambá/Acervo Pessoal e Miriam Esposito/Acervo Pessoal

A mesa, que vai abordar temas como educação, ancestralidade, cultura popular, oralidade e saberes, terá ainda transmissão na tenda do telão, com acesso livre, e também pelo YouTube - como todas as outras da programação.

A abertura da Flip será às 19h, com uma homenagem a Patrícia Galvão, a Pagu. A festa literária segue até domingo, 26.

Ingressos

Os ingressos da Flip estão R$ 10 mais caros do que em 2022, quando custaram R$ 120. Em 2021 e 2020, a programação foi online por causa da pandemia. Em 2019, o valor foi R$ 75.

Eles podem ser comprados pelo site do evento ou na bilheteria, no local.