Neta de 15 anos de Martin Luther King vai lançar livro sobre o avô ativista

Martin Luther King Jr., líder do movimento pelos direitos civis dos negros assassinado no dia 4 de abril de 1968, vai ser homenageado por sua neta com um livro infantil.

Yolanda Renee King, de apenas 15 anos, vai lançar We Dream a World em janeiro de 2024, nos 95 anos do nascimento do avô, que morreu 40 anos antes de ela nascer. Nicole Tadgell será responsável pelas ilustrações.

O livro, que também presta homenagem a Coretta Scott King, mulher de Martin Luther King, será publicado nos Estados Unidos pela Scholastic. Ainda não há informações sobre lançamento no Brasil.

Yolanda Renee King, neta de Martin Luther King Jr., em janeiro de 2022 Foto: Elizabeth Frantz/Reuters

“Estou animado para compartilhar esta carta de amor. Este livro permite que todas as crianças redescubram o sonho dos meus avós”, disse Yolanda Renee King, em comunicado.

Yolanda Renee King vai lançar livro sobre seu avô Martin Luther King Foto: Scholastic

Segundo a editora, o livro é “chamado por unidade e igualdade” e “a narrativa expressa o profundo amor de Yolanda por seus avós, ao mesmo tempo em que fala para as crianças de todos os lugares sobre suas esperanças de um novo futuro”.

Conheça 3 livros sobre Martin Luther King

Eu tenho um sonho (2022)

Com prefácio da jovem poeta Amanda Gorman, que leu um poema na posse de Joe Biden, o livro traz o famoso discurso de Martin Luther King em edição bilíngue (a tradução para o português é da poeta Stephane Borges). Ele foi proferido em 23 de agosto de 1963, quando a Marcha sobre Washington reuniu 200 mil pessoas e se tornou um dos eventos mais marcantes da história.

HarperCollins Brasil (128 págs.; R$ 69,90; R$ 44,90 o e-book)

A autobiografia de Martin Luther King (2014)

Com base em arquivo inédito de textos autobiográficos de Martin Luther King, incluindo cartas e diários não publicados, assim como filmes e gravações, Clayborne Carson, historiador da Universidade Stanford e diretor do Martin Luther King Jr. Research and Education Institute, escreve esta história em primeira pessoa.

Zahar (480 págs.; R$ 87,00; R$ 54,90)

A história de Martin Luther King (2022)

Biografia para crianças escrita por Christine Platt, ativista da alfabetização e defensora da justiça educacional e da reforma política. É formada em Estudos Africanos pela Universidade do Sul da Flórida, publicada dentro da Coleção Inspirando Novos Leitores..