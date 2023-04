Nova coletânea de Virginia Woolf reúne reflexões sobre a relação entre prosa e poesia

A escritora Virginia Woolf ( Foto: National Portrait Gallery)

Uma nova obra com textos de Virginia Woolf (1882-1941) chega às livrarias brasileiras em maio, pela Autêntica. Trata-se da coletânea Uma Prosa Apaixonada, com organização, tradução e notas de Tomaz Tadeu, que nos últimos anos tem se dedicado à obra da autora de Mrs. Dalloway. Nos textos do livro, Virginia reflete sobre a relação entre a prosa e a poesia. Para o tradutor, o que ela quer demonstrar é que "sua própria prosa, seja a de ficção, seja a ensaística, é uma prosa poética, uma prosa musical, uma prosa... apaixonada. E a pergunta que ela tenta responder, ao longo desses ensaios, é: o que faz com que uma prosa literária possa ser classificada como poética?". O volume traz oito ensaios, escritos entre 1905 e 1937, além de posfácios assinados Roxanne Covelo e Emily Kopley, estudiosas da obra da escritora inglesa. * Por falar em Virginia Woolf, a Nós, outra editora que tem investido na publicação de seus livros, em domínio público, acaba de lançar Diários de Virginia Woolf III - 1924-1930.

Arendt, poeta

Também eu Danço, livro de poemas de Hannah Arendt (1906-1975), uma das mais influentes pensadoras do século 20, acaba de chegar às livrarias em edição bilíngue, pela Relicário. A tradução é de Daniel Arelli. Os 71 poemas, escritos entre 1942 e 1961, contemplam diferentes etapas de sua vida - dos anos de formação ao exílio nos EUA. O volume, que estava previsto para 2020, conta com a história da transmissão e impressão dos poemas, além de outros textos de apoio. Confira um dos poemas abaixo.

Morte de Erich Neumann

O que restou de ti? Uma mão, apenas teus dedos apenas, tremendo tensos ao pegar uma coisa, ao apertar outra mão. Pois esse aperto resta, como rastro em minha mão, que não esquece, que ainda sentia quem eras, quando há muito tua boca e teus olhos cediam.

A descoberta da voz

Ilustração de Luciana Grether para o livro 'Fala, Menina' ( Foto: Oficina Raquel)

A Oficina Raquel lança, neste domingo, 16, no Rio, Fala, Menina, de Cintia Barreto. Destinado a pré-adolescentes, o livro conta a história de uma garota que percebe que não tinha direito de se expressar, não tinha voz. Em casa, apenas o pai e o irmão falavam e os adultos que a cercavam também não queriam ouvi-la. Um dia, porém, a escola organiza um concurso de redação e a pequena protagonista e seus amigos descobrem na escrita uma possibilidade de se expressar. O lançamento começa às 15h, na Livraria da Travessa de Botafogo.

Estreia no conto

Em São Paulo, a escritora, dramaturga, roteirista (de Dom, inclusive) e professora Priscila Gontijo, autora dos romances Peixe Cego (finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2017) e O Som dos Anéis de Saturno (semifinalista do Prêmio Oceanos em 2021), lança seu primeiro livro de contos, Animais Submersos, nesta terça, 18. Publicado pela Quelônio, o livro conta histórias de pessoas de diferentes idades e classes sociais, criaturas sempre inapropriadas, que não correspondem aos anseios normativos das convenções sociais. Entre os contos há um sobre uma mulher septuagenária que se relaciona com um garoto de programa, outro sobre outra mulher - que procura o lugar ideal para se matar, e também um sobre jovem que busca trabalho como garçonete, mas se vê empregada num restaurante exótico que explora a beleza das meninas por uma via singular. A sessão de autógrafos será na Livraria da Travessa de Pinheiros a partir das 19h. No dia 27 de abril, o lançamento será na Travessa de Ipanema, no Rio.

Suspense brasileiro

Autora de Quando os Mortos Falam, finalista do Prêmio Jabuti 2022 na categoria literatura de entretenimento, Claudia Lemes lança um novo livro no segundo semestre, pela HarperCollins Brasil. Medeia Morta, um thriller doméstico, envolve um romance proibido, um assassinato brutal e uma investigação sombria. Quando a ex-professora de literatura do jovem Ian Torres é assassinada, ele sente o mundo desmoronar. Além de ser o principal suspeito, Ian estava apaixonado por Medeia, e agora a relação proibida dos dois, que até então era mantida em segredo, torna-se pública. Deprimido, Ian é atacado na mídia e nas redes sociais enquanto espera o desenrolar da investigação. Tudo muda quando recebe uma carta misteriosa escrita por ninguém menos que a própria Medeia. A correspondência é a primeira de muitas pistas deixadas por ela, fã de filmes e livros policiais, para que Ian descubra toda a verdade por trás do crime e vingue sua morte.