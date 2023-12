Quais foram os livros mais vendidos no Brasil pela Amazon em 2023? Veja lista com os 10 best-sellers

A Amazon divulgou a lista de livros mais vendidos em seu e-commerce em 2023. Colleen Hoover, que dominou o ranking em 2022, seguiu no topo - dessa vez, com É Assim Que Começa (o best-seller do ano passado foi É Assim Que Acaba, que continuou vendendo bem e garantiu, agora, a terceira posição).

A lista conta ainda com A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig; O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S Clason (que foi lançado originalmente em 1926 e caiu da segunda para a quarta colocação este ano), outros dois livros de Hoover, e obras de desenvolvimento pessoal e profissional. Carla Madeira, com Tudo é Rio, é a única brasileira no top 10 da Amazon.

Colleen Hoover segue no topo da lista de mais vendidos no Brasil Foto: Chad Griffith

Com a boa performance de Collen Hoover, de Haig e de Carla Madeira, o Grupo Record, novo dos selos Galera e Bertand) se destacou no ranking, com seis dos 10 livros. As outras duas únicas editoras que chegaram à lista da Amazon foram HarperCollins e Sextante, com dois títulos cada uma.

Veja a lista de livros mais vendidos