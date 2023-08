Suzane von Richthofen: Editora suspende impressão de biografia após informação sobre gravidez

A notícia de que Suzane von Richthofen pode estar grávida, ainda não confirmada oficialmente, levou a editora Matrix a suspender a impressão da biografia da jovem que matou os pais em 2002.

Suzane: Assassina e Manipuladora, publicado no início de 2020, ganharia uma nova edição para integrar a coleção Mulheres Assassinas, que a editora organizou com livros também sobre Elize Matsunag, que matou e esquartejou o marido, e Flordelis, responsável pelo plano de assassinato do marido.

O livro 'Suzane: Assassina e Manipuladora' chegou a ser censurado em 2019 Foto: Editora Matrix

O arquivo do livro tinha acabado de ser enviado à gráfica quando o autor das biografias, Ulisses Campbell, recebeu a informação da suposta gravidez de Suzane. A editora confirmou à coluna, na manhã deste sábado, 19, que Campbell refez o texto e revelou ainda que a obra já foi mandada novamente para impressão A previsão é que o box com os três livros, atualizados e ampliados, chegue às livrarias no dia 15 de setembro.

Box Mulheres Assassinas, de Ulisses Campbell, será lançado em meados de setembro Foto: Editora Matrix

O livro sobre Suzane von Richthofen é fruto de três anos de pesquisa de Ulisses. Em 2019, a jovem pediu a proibição da obra e uma juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo acatou o pedido. A censura foi derrubada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, 37 dias depois da proibição.