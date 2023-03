Badi Assad faz show com proposta de um “novo mundo”; veja também outras atrações

A cantora e compositora Badi Assad mostra ao público o show de seu mais recente álbum, Ilha. Criado durante a pandemia, o disco traz parcerias de Badi com os compositores Chico César, Dani Black, Alzira Espíndola, Lívia Mattos, entre outros.

Badi explica ao Estadão que o álbum tem a proposta de filosofar sobre a criação de um “novo mundo”, diante da ameaça do que ela define como uma espécie de naufrágio coletivo da “grande embarcação humana”.

Ela aponta alguns caminhos. Na faixa Ilha do Amor, feita em parceria com Dani Black, Badi canta que o ser humano precisa se entender para, a partir disso, conseguir confraternizar com o próximo.

“Sem esse mergulho interno e autoconfiança, seremos sempre refém de outros e aí os navios continuarão se atracando no fundo do mar. No entanto, nessa nova terra, a humanidade se encontra de igual para igual. Um sonho utópico? Sim, mas uma possibilidade para nossa sobrevivência”, diz.

A abertura do show ficará a cargo da Orquestra Mundana Refugi, formada por músicos brasileiros, imigrantes e refugiados de diversas partes do mundo. O grupo também fará uma participação na apresentação de Badi. Juntos, eles tocarão músicas como Caravanas, de Chico Buarque e O Canto das Três Raças, sucesso da cantora Clara Nunes.

Badi conta que tem uma relação longa com o fundador da Orquestra, Carlinhos Antunes e fala sobre a escolha das canções para o encontro. “São músicas que falam sobre povos de outras terras que tiveram suas vidas naufragadas, por capitães de embarcações que se acharam no direito. E enquanto existirem uns se achando melhores e maiores que outros, precisamos seguir reverenciando as misturas”, diz.

Dom. (5), 18h30. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. R$ 30/R$ 120. bit.ly/badiassadnatura

Continua após a publicidade

Outros destaques

Lauren Jauregui

A cantora americana, de origem cubana, que ganhou fama após participar do programa The X Factor, em 2012, traz ao Brasil a turnê An Evening with Lauren Jauregui, que inclui músicas como Don’t Wanna Say, Falling e Scaterred, todas de seu primeiro EP solo, Prelude, lançado em 2021.

Hoje (3), 21h30. Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca. R$ 350/R$ 500. bit.ly/laurenjaureguishow

O trio pop italiano, formado pelos tenores Piero Barone e Ignazio Boschetto e pelo barítono Gianluca Ginoble, apresenta o show Live In Concert, no qual mesclam um repertório popular de músicas como O Sole Mio e Volare com árias de óperas, entre elas, Nessun Dorma. Sucesso de Roberto Carlos, Como Vai Você é a novidade do grupo. Eles serão acompanhados pela Orquestra Sinfônica Villa Lobos.

4ª (8) e 5ª (9). Espaço Unimed. R. Tagipurú, 795, Barra Funda. R$ 700/R$ 850. bit.ly/ilvolotrio

Sandy está na segunda edição do Festival Girls! Foto: Brunno Rangel

Continua após a publicidade

Festival GIRLS!

A segunda edição do festival, pensado para amplificar vozes femininas da música nacional e internacional, apresenta, no sábado, shows de nomes como Margareth Menezes, Sandy, Duda Mariah Angeliq, Beat, Rachel Reis e Lexa. No domingo, entre as atrações, estão as cantoras Alcione, Manu Gavassi, Majur, Tinashe e o duo Anavitória.

Sáb. (4) e dom. (5), 12h/22h. Centro Esportivo Tietê. Av. Santos Dumont, 843, Luz. R$ 480/R$ 960. bit.ly/girlsnopalco

O grupo mineiro Jota Quest retoma a turnê Jota 25- De Volta ao Novo na qual tocam 25 sucessos de carreira, entre eles, Fácil, Dias Melhores, Na Moral, Amor Maior, Encontrar Alguém e Só Hoje, além de canções lançadas recentemente, como A Voz do Coração, Imprevisível e Te Ver Superar.

Sáb. (4), 22h30. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 220. bit.ly/jotaquestunimed

O cantor e compositor Arnaldo Antunes, com outros artistas, faz show de arrecadação às vítimas das enchentes em São Sebastião. Foto: Márcia Xavier

Vários artistas como Arnaldo Antunes, Chico César, Tulipa Ruiz, Ava Rocha, Anelis Assunção, Saulo Duarte, Rico Dalassan e Kiko Dinucci se apresentam no show coletivo Motyrõ (trabalho em comum, em tupi-guarani) em solidariedade às vítimas da chuva no litoral norte de São Paulo, que receberão o valor total arrecadado pelos ingressos. A produção é assinada por Curumim.

Continua após a publicidade

3ª (7), 21h. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros. R$ 30/R$ 500 (valores que serão convertidos em doações). bit.ly/showsolidario1

A cantora e compositora Letrux faz os últimos shows da turnê Aos Prantos, baseada em álbum de 2020. No repertório, músicas que contemplam gêneros como a dance music, o rock e o blues, em canções escritas em português, inglês e espanhol.

Hoje (3) e sáb. (4), 22h. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros. R$ 120/R$ 180. bit.ly/letruxturne

André Frateschi e Miranda Kassin fazem show em que celebram o repertório de ícones do rock e do soul. No repertório, músicas do Queen, The Doors, Lou Reed, Aretha Franklin, Ray Charles, Etta James, Nancy Sinatra, Rita Lee, Legião Urbana, Amy Winehouse e David Bowie.

Hoje (3), 22h. Bourbon Street. R. Dos Chanés, 127, Moema. R$ 85. bit.ly/showcelebracao

Teatro

Os núcleos Educatho e Sem Querer de Tentativas Teatrais, especializados em teatro para a juventude, apresentam o espetáculo 3x1 Tebas, inspirado na trilogia tebana do filósofo Sófocles, composta pelas tragédias Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona. A dramaturgia de Solange Dias dá ênfase na tragédia da família de Édipo, narrando linearmente a sua história e unindo o clássico com o contemporâneo e a Grécia com o Brasil. A direção é de Juliano Barone.

Continua após a publicidade

4ª a sáb., 15h. Oficina Cultural Oswald de Andrade. R. Três Rios, 363, Bom Retiro. Gratuito (retirar ingresso 1 hora antes). Até 1/4.

Fábio Porchat faz novo stand up baseado em suas viagens Foto: Davi Nascimento

Amante das viagens, o comediante Fábio Porchat usou as muitas que faz pelo mundo para construir o roteiro de seu novo espetáculo de stand up comedy. Em História do Porchat ele relata encontro com gorilas, massagem na Índia e dor de barriga no Nepal, entre outras situações hilárias que viveu.

Estreia hoje (3). 6ª, 21h. sáb., 20h; dom., 18h. Teatro das Artes. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros. R$ 120/R$ 140. Até 30/4. bit.ly/porchatstandup

O monólogo A Mulher Descoberta, encenado pela atriz Adriana Karla Rodrigues, mostra a experiência da protagonista em morrer e poder acompanhar as reações do marido nas primeiras horas após sua morte. Nesse momento, ela revela ao público detalhes do casamento de 39 anos, em uma narrativa sob o ponto de vista feminino. A peça tem texto e direção de Walter Macedo Filho.

Estreia sáb. (4). Sáb. e dom., 20h. Espaço Parlapatões. Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação. R$ 10/R$ 50. Até 26/3. http://bit.ly/3lJOmcU

Clássico do teatro de Nelson Rodrigues, a peça O Beijo no Asfalto explicita o terror que toma conta das pessoas quando dois homens, em um momento crucial da vida de um deles, se beijam no meio da rua. Estimulado por uma manchete de jornal, o ato se desenrola em uma tragédia, mas não sem antes desmascarar as raízes da sociedade brasileira. A direção dessa montagem, que volta aos palcos, é de Bruno Perillo.

Continua após a publicidade

4ª, 21h. Teatro Itália Bandeirantes. Av. Ipiranga, 344, Subsolo, Ipiranga. R$ 60. Até 26/4. bit.ly/obeijonoasfalto1

A comédia Caros Ouvintes, escrita e dirigida por Otávio Martins, aborda o ambiente das radionovelas, produto de sucesso até os anos 1960. A história se passa numa das últimas emissoras que produzem esse tipo de folhetim, quando o elenco prepara uma grande apresentação ao vivo para se despedir do público. No elenco estão nomes como Fernando Pavão, Natália Rodrigues e Eduardo Semerjian.

Reestreia hoje (3). 6ª, 21h. sáb., 20h. Teatro Uol. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618. Higienópolis. R$ 70/R$ 120. Até 29/4. bit.ly/carosouvintes

Expo

Na mostra Quanto pior, pior, o artista gaúcho Fernando Lindote apresenta 26 pinturas produzidas entre 2010 e 2023 que mostram seu interesse na selva tropical. Entre as obras selecionadas com a ajuda da curadoria de Paulo Miyada e Julia Cavazzini estão telas como Três papagaios, Coração de escorpião e Macunaiara. 3ª a dom., 11h/20h. Instituto Tomie Ohtake. R. Coropés, 88, Pinheiros. Gratuito. Até 23/4.

A exposição A Geometria e o Sagrado traz obras do artista plástico Eduardo Ver reúne 16 xilogravuras que têm como inspiração os simbolismos religiosos, principalmente da Umbanda, que são rascunhados em papel e depois entalhados em madeira pelo artista. Entre outros elementos, Ver utiliza elementos como plantas, animais e figuras de santos católicos, além de objetos alegóricos.

Inauguração: 4ª (8). 2ª a 6ª, 11h/19h/ sáb., 11h/15h. Galeria Estação. R. Ferreira Araújo, 625, Pinheiros. Gratuito. Até 15/3.