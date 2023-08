Billy Porter revela que terá que vender sua casa por conta da greve de Hollywood

Billy Porter revelou no último sábado, 5, que terá que vender a sua casa devido à greve de atores e roteiristas de Hollywood. Em entrevista ao Evening Standard, o ator alegou que está tomando medidas de economia de custos, já que vários projetos foram adiados.

“Tenho que vender minha casa porque estamos em greve. E eu não sei quando vamos voltar. A vida de um artista, até você ganhar dinheiro - que eu ainda não ganhei - ainda é cheque por cheque”, desabafou.

“Eu deveria estar em um novo filme e em um novo programa de televisão a partir de setembro. Nada disso está acontecendo”, esclareceu. O artista ainda fez referência a um comentário feito por um executivo anônimo de Hollywood.

Billy Porter revela que precisa vender a sua casa devido à greve de Hollywood: 'A vida de um artista, até você ganhar dinheiro, ainda é cheque por cheque' Foto: Charles Sykes / AP

A fala foi publicada em um artigo feito pelo Deadline e na ocasião, o empresário teria afirmado que os estúdios iriam adiar a reunião com o WGA (Sindicato dos Roteiristas da América) novamente até que seus “membros falissem”.

“Para a pessoa que disse: ‘Vamos deixá-los passar fome até que tenham que vender seus apartamentos’, você já me matou de fome”, ressaltou Porter. O ator também criticou o CEO da Disney, Bob Iger e o pagamento dos royalties reivindicados pelos atores.

Na foto: Billy Porter participa da Parada do Orgulho LGBT+ anual de Nova York, em 2023. Foto: STEPHANIE KEITH / AFP

Em uma entrevista para o Sun Valley Conference, Iger disse que os membros do WGA e do SAG-AFTRA não estavam sendo “realistas com suas demandas”. “Não há contrato para isso [...] As empresas de streaming são notoriamente opacas com seus números de audiência. O negócio evoluiu. O contrato tem que evoluir e mudar, ponto final.”

“Ouvir Bob Iger dizer que nossas demandas por um salário digno não são realistas enquanto ele ganha US$ 78.000 (cerca de R$ 380 mil na cotação atual) por dia?”, questionou. “Não me envolvi porque estou com muita raiva. Quando eu voltar, me juntarei aos piquetes.”