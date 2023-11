Black Friday: quer mudar a decoração de casa com descontos? Veja dicas de arquitetos

Para quem pretende realizar mudanças rápidas no visual da casa, sem extrapolar o orçamento, novembro reserva boas surpresas. Mas, quer você seja um veterano de compras na Black Friday – ou esteja se preparando para mergulhar na experiência pela primeira vez –, em se tratando de itens de decoração, é sempre bom saber o que vale mesmo a pena comprar. E o que deve ser evitado.

Porém, para aproveitar ao máximo os descontos – sem cair na armadilha de comprar coisas desnecessárias – , é essencial ficar atento a pequenas estratégias de ordem geral. Começando, por exemplo, por listar o que realmente você precisa. Afinal, vale apenas investir naquele novo jogo de panelas? Ter objetivos claros nesta hora, ajuda a manter o foco durante as compras e a evitar gastos supérfluos.

Depois, antes da partir para as compras, procure identificar as verdadeiras ofertas, checando os preços médios dos produtos de seu interesse em lojas e sites especializados. E, para evitar as temidas compras por impulso, defina um orçamento para seus gastos. Sem, no entanto, deixar de considerar a compra de itens de maior valor, que, apesar de mais caros, podem se revelar bem mais duráveis.

Por fim, comprar bem, como todos sabem, é uma arte. E, embora a Black Friday possa se revelar bastante inspiradora, é essencial não comprar só por comprar, priorizando a qualidade das compras, e não a quantidade.

Para ajudar na tarefa, o Estadão consultou cinco arquitetos, que indicam dez categorias de produtos aos quais você deve ficar atento durante a temporada de descontos. Acompanhe:

Acessórios para banheiros

É grande a variedade de artigos para o ambiente para quem pretende conciliar funcionalidade e estética. “Optaria por comprar pequenas bandejas para concentrar cosméticos e produtos de higiene pessoal para deixar a bancada organizada. E também lixeiras, mas só as com tampas giratórias. São as mais higiênicas”, orienta a arquiteta Flávia Campos, @flaviacampos.arq.

Almofadas

Neste quesito todo o cuidado é pouco. “Almofadas são itens que, em geral, apresentam bons descontos, mas as lojas dificilmente trocam em caso de promoção. Por isso, eu não compraria nada que eu não tivesse claro onde pudesse usar. Uma compra mal feita pode se revelar inútil e comprometer toda a decoração”, alerta o arquiteto Marcelo Rosset, @marcelorossetarquiteto.

Lustres e luminárias

Segundo a arquiteta Consuelo Jorge, @consuelojorge, a Black Friday é a oportunidade ideal para renovar a iluminação da casa, apostando em pendentes e peças soltas de desenho mais elaborado. “Afinal, é só trocar e são muitas as ofertas. Apenas evitaria comprar peças com avarias, ainda que pequenas. Nestes casos, o barato pode acabar saindo caro”, afirma ela.

Mobiliário assinado

Não que boas ofertas na área não existam. Mas, segundo Consuelo, temos de ser duplamente cuidadosos. “O mercado está cheio de cópias com qualidade inferior. Portanto, só compraria peças originais, de marcas reconhecidas. E sempre desconfiaria de grandes descontos. Um móvel de qualidade não pode ter um custo excessivamente baixo” adverte a arquiteta.

Roupas de cama

“A Black Friday é a oportunidade ideal para adquirir peças de boa qualidade, como lençóis de algodão acima de 300 fios, mais macios e com toque acetinado. Os preços costumam cair bastante. Até por isso, evitaria materiais sintéticos, porque eles interferem muito no resfriamento ou aquecimento corporal”, aconselha a arquiteta Juliana Mauro, do Studio Kaju, @studiokajuu.

Tapetes

Para produzir mudanças rápidas nos ambientes, poucos itens são mais eficazes do que trocar o tapete. E, nesta época, eles costumam acumular bons descontos. “Mas jamais eu compraria um tapete só por comprar. Apenas um que me atendesse, em termos de cores, estampas e, principalmente, dimensões. E importane ir à compras munido de medidas precisas”, comenta Marcelo Rosset.

Tecidos

Para revestir estofados e almofadas, eles costumam ser oferecidos por preços tentadores. Mas é sempre bom levar em conta a temperatura da região em que você vive. “Recomendo cautela, por exemplo, com o veludo e o bouclé. E também com o linho. Um tecido muito atraente, mas não muito pet friendly, porque ele desfia muito facilmente”, considera Juliana Mauro.

Toalhas de banho e rosto. Dois artigos que sempre exigem reposição e que também podem ser encontrados com bons descontos. “As brancas, confeccionadas em algodão egípcio, são as minhas favoritas. Além de bem mais macias, elas também são as mais duráveis e as mais versáteis, tanto no banho quanto no lavabos “, aconselha a arquiteta Adriana Giacometti, @adrianagiacometti_arquitetura.

Utilitários para cozinha

Segundo Flávia Campos, fruteiras na cozinha sempre enfeitam, até quando estão vazias, e podem ser encontradas em muitos modelos diferentes. “Repletas de frutas então, elas trazem cor e vida para o espaço. Compraria uma com certeza”, sugere ela, que, no entanto, não compraria lixeiras maiores para o ambiente. “Recomendo apenas os modelos pequenos, de bancada”, afirma a arquiteta.

Ventiladores de teto

“Apesar da perspectiva de mais dias de calor, nem sempre é possível contar com um aparelho de ar condicionado em casa. Além dos custos envolvidos, em edifícios antigos, por exemplo, a instalação pode sobrecarregar a fiação”, explica Adriana Giacometti. Por isso, modelos de teto, muitos deles com descontos, podem ser uma boa opção. “Para não interferir na decoração, recomendo apenas que a peça seja a mais discreta possível”, conclui a arquiteta.

