Bo Goldman, roteirista de ‘Um Estranho no Ninho’ e ganhador do Oscar, morre aos 90 anos

THE NEW YORK TIMES - Bo Goldman, um dos roteiristas mais admirados de Hollywood, que levou o Oscar por seu trabalho em Um Estranho no Ninho (1975) e Melvin and Howard (1980), morreu na terça-feira em Helendale, Califórnia, nos Estados Unidos. Ele tinha 90 anos. Seu genro, o diretor Todd Field, confirmou a morte, porém não especificou a causa.

Goldman estava lutando para ganhar a vida como escritor até que o diretor Milos Forman viu o roteiro que ele havia escrito para um projeto chamado Shoot the Moon - seu primeiro roteiro - e, impressionado, convidou-o a tentar adaptar o romance de Ken Kesey “Um Estranho no Ninho” para as telas.

O filme resultante, estrelado por Jack Nicholson como um novo paciente rebelde que perturba uma ala psiquiátrica, foi lançado em 1975 e fez carreira.

Robert Goldman, conhecido como Bo Goldman, morre aos 90 anos Foto: Divulgação/ABC / Pipoca Moderna

Goldman e Lawrence Hauben, que dividiram o crédito de roteirista, ganharam o Oscar de melhor roteiro adaptado de outro material. O filme também foi eleito melhor filme e rendeu Oscars para Forman, Nicholson e Louise Fletcher, que interpretou a feroz enfermeira Ratched. “Mesmo assim, fiquei de cabeça baixa”, escreveu Goldman em um ensaio de 1981 para o The New York Times sobre as inseguranças da vida de um escritor.

“Afinal de contas, eu havia adaptado o trabalho de outra pessoa. Será que era realmente meu?” Talvez não tenha ajudado o fato de Kesey ter denunciado a adaptação. Se essa dúvida o incomodava, foi certamente dissipada quando seu roteiro original para “Melvin e Howard” lhe rendeu seu segundo Oscar, dessa vez de melhor roteiro escrito diretamente para a tela.

Esse filme foi baseado na história de Melvin Dummar, dono de um posto de gasolina em Utah que alegou que Howard Hughes, em um testamento escrito à mão, havia lhe deixado uma parte de sua vasta fortuna.

Vincent Canby, no Times, chamou o filme de “uma expressão satírica do sonho americano nos últimos anos do século XX”. O Círculo de Críticos de Cinema de Nova York o considerou o melhor filme do ano e concedeu a Goldman o prêmio de melhor roteiro.

Carreira de sucesso

Goldman trabalhou com o diretor Martin Brest em dois filmes, Perfume de Mulher (1992) e Encontro Marcado (1998). “As pessoas o chamam de roteirista do roteirista”, disse Brest em uma entrevista por telefone. “Eu o chamava de homem com ouvidos de raio-x, porque ele tinha uma lembrança perfeita das nuances de um comentário que alguém fez a outra pessoa 50 anos antes - ele conseguia reproduzir o tom, e a razão pela qual ele se lembrava disso é porque o tom contava toda a história.”

Goldman usava essas lembranças para moldar os personagens, como fez em “Perfume de Mulher”, a história de um oficial do exército aposentado cego e a estudante de uma escola preparatória contratada para cuidar dele, pelo qual recebeu outra indicação ao Oscar.

Al Pacino interpretou o homem cego; Goldman disse ao Times que pegou emprestado aspectos de seu pai, de um de seus irmãos e de seu primeiro-sargento do Exército para escrever o papel.

Brest disse que Goldman era um colaborador hábil, não apenas com outros roteiristas, mas também com diretores e outros envolvidos no processo de produção de filmes. “Ele se considerava um cineasta e não um escritor”, disse.

Brest lembrou que, para Perfume de Mulher, que foi baseado em um filme italiano, “Profumo di Donna”, ele e Goldman começaram a ter longas e sinuosas conversas. “Finalmente, eu disse a ele: ‘Estamos conversando há duas semanas e nos divertindo muito, mas não deveríamos começar a trabalhar?”, lembrou Brest.

E ele disse que Mike Nichols havia lhe dito: ‘As digressões são o trabalho, ou parte do trabalho’. “Com certeza, muito do que eles haviam conversado - lembranças da infância, pessoas que conheceram - acabou sendo refletido no roteiro.

Talento precoce

Robert Spencer Goldman nasceu em 10 de setembro de 1932, na cidade de Nova York. Sua mãe, Lillian (Levy) Goldman, era modelo de chapelaria, e seu pai, Julian, operava a Julian Goldman Stores, uma rede de lojas de roupas que chegou a ter 42 lojas em 11 estados, mas que descarrilou devido à Grande Depressão.

Quatro meses antes do nascimento de Robert, a empresa declarou falência. “Eu era filho de uma espécie de príncipe comerciante deslocado”, disse Bo Goldman ao Times em 1993.

Embora a família tenha passado por momentos difíceis, Goldman pôde frequentar a Phillips Exeter Academy e depois a Universidade de Princeton, onde se formou em 1953. “Aprendi a escrever lá”, disse ele em uma história oral gravada em 2000 para a Writers Guild Foundation.

Enquanto escrevia para o jornal da faculdade como Bob Goldman, um tipógrafo acidentalmente deixou de fora o segundo “b” de seu nome. Goldman gostou e, mais tarde, mudou legalmente seu nome para Bo.

Depois de três anos no Exército - ele estava lotado nas Ilhas Marshall, onde estavam sendo realizados testes de bombas nucleares - tornou-se assistente do compositor Jule Styne. Ele também escreveu introduções e outras informações para programas de televisão ao vivo.

Goldman aspirava a uma carreira de dramaturgo e ganhou um crédito na Broadway em 1959 como um dos letristas de First Impressions, um musical baseado em Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, produzido pela companhia de Styne. O show teve um elenco estrelado que incluía Farley Granger, Polly Bergen e Hermione Gingold, mas durou apenas 92 apresentações.

O roteirista continuou trabalhando na televisão, inclusive como editor de roteiro e produtor associado na série antológica “Playhouse 90″. Mas o sucesso como escritor provou ser indescritível.

Ele se casou com Mabel Rathbun Ashforth em 1954 e os dois tiveram seis filhos. Ele creditou a ela por manter a família forte nos anos difíceis, abrindo uma creche em sua casa e, em seguida, administrando uma loja de alimentos chamada Loaves and Fishes em Nova York.

Primeiro roteiro

Nesse período - final dos anos 1960 e início dos anos 1970 - ele viu famílias de seus contemporâneos se desintegrando e se emocionou ao escrever o seu primeiro roteiro, “Shoot the Moon”, sobre um casamento em crise por causa do caso do marido. Ele conquistou muitos admiradores - incluindo Forman -, mas nenhum produtor quis seguir porque, como Goldman costumava dizer, a história os atingiu muito perto de casa.

Conquistas

Após seu sucesso com Cuckoo’s Nest, The Rose (1979) e Melvin and Howard, no entanto, Shoot the Moon finalmente foi feito, pelo diretor Alan Parker em 1982. Diane Keaton e Albert Finney, como o casal em dificuldades, foram indicados ao Globo de Ouro.

Os outros roteiros de Goldman incluem The Flamingo Kid (1984), Little Nikita (1988) e City Hall (1996). Em 2017, quando a revista New York pediu a roteiristas que discutissem os melhores roteiristas de todos os tempos, Eric Roth de Forrest Gump destacou a “originalidade audaciosa de Goldman, sua compreensão dos costumes sociais, seu senso de humor irônico e sua raiva absoluta por ser humano, e tudo com sua graça de fala mansa e simplicidade eloquente.”

Goldman morava em Maine, nos Estados Unidos. Sua esposa morreu em 2017. O filho, Jesse, morreu em 1981. Ele deixa outro filho, Justin Ashforth; quatro filhas, Mia Goldman, Amy Goldman, Diana Rathbun e Serena Rathbun; sete netos e três bisnetos.

Brest disse que Goldman foi capaz de criar personagens memoráveis por meio de pequenos detalhes. “Sua lembrança de nuances, coisas que as pessoas não sabem que estão revelando, mas que revelam volumes. Essa era sua forma de arte”, disse ele.

Ele ainda pontuou que costuma repetir algo que Goldman disse uma vez a ele: “Sua vida”, disse Goldman, “é o que não está no obituário”.