Brad Pitt estrela ‘Babylon’ do diretor de ‘La La Land’

O diretor de La La Land (2016), Damien Chazelle, apresentou nesta segunda-feira, 12, no festival de cinema de Toronto pela primeira vez Babylon, sua muito aguardada ode a Hollywood da década de 1920, movida por drogas e excessos hedonistas.

Protagonizado por Brad Pitt, Olivia Wilde e Margot Robbie, o filme mergulha no lado obscuro do mundo das estrelas. No trailer, personagens inspirados nos grandes nomes do cinema mudo participam de festas extravagantes repletas de cocaína, dançarinas nuas e elefantes.

“A ideia era capturar o espírito daquela época, que eu diria que é ainda muito mais selvagem que nossas noções dos ‘loucos anos 20′”, disse Chazelle. O longa, que estreia em dezembro nos EUA, já é visto como outra mina de prêmios do diretor de Whiplash.