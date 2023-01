Cantora Lisa Marie Presley, filha de Elvis, morre aos 54 anos

A cantora e compositora Lisa Marie Presley, filha única de Elvis Presley, morreu nesta quinta-feira, 12, após ser levada às pressas para um hospital na Califórnia após sofrer uma parada cardíaca, anunciou a imprensa americana. Ela tinha 54 anos.

“É com o coração pesado que devo compartilhar a notícia devastadora de que minha linda filha Lisa Marie nos deixou”, confirmou a mãe da cantora, Priscilla Presley, à revista People.

Lisa Presley, filha de Elvis, morreu aos 54 anos nesta quinta-feira. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP / Jordan Strauss/Invision/AP

Há poucos dias, Presley esteve na cerimônia do Globo de Ouro com sua mãe, onde viram Austin Butler ganhar o prêmio de melhor ator pela atuação em Elvis.

Nesta quinta, porém, ela sofreu uma parada cardíaca que exigiu cuidados médicos. Ela foi levado ao hospital da Califórnia e chegou a recuperar os batimentos com a reanimação cardiopulmonar feita pelos paramédicos, de acordo com o site de entretenimento TMZ. Contudo, horas depois, sua morte foi confirmada.

Lisa nasceu em 1968, no estado americano do Tennessee. Aos 4 anos, ela se mudou com a mãe, Priscilla, para Los Angeles, após o divórcio dos pais. Quando Elvis morreu, em 1977, ela ainda não tinha completado 10 anos de idade.

Mesmo assim, herdou a veia artística do pai e seguiu carreira no mundo da música, tornando-se cantora e compositora. Ao longo da carreira, ela lançou três discos. Com o primeiro, To whom it may concern, lançado em 2003, ela conseguiu figurar na quinta posição entre as produções mais populares dos Estados Unidos na época.

Assim como o pai, Lisa também introduziu os filhos para o mundo das artes. Mãe de quatro filhos, ela viu uma delas, Riley Keough, se tornar atriz e ganhar notoriedade por suas habilidades de atuação na série antológica The Girlfriend Experience em 2016.

Em julho de 2020, porém, ela precisou conviver com o drama de enterrar o seu filho Benjamin, então com 27 anos, fruto do casamento com Danny Keough, pai também de Riley. Também músico, ele foi encontrado com um ferimento à bala na cabeça, o que levou a policia a suspeitar de suicídio.

Em um ensaio recente, escrito em agosto do ano passado, em homenagem ao Dia Nacional de Conscientização do Luto, pouco mais de dois anos da morte de Benjamin, Lisa assumiu que a partida do filho “a destruiu”.

Além de Riley e Benjamin, Lisa Marie também era mãe das gêmeas Finley Aaron Love e Harper Vivienne Anne, concebidas do casamento com Michael Lockwood, de quem Presley se divorciou em maio do ano passado. Ela também foi casada com Michael Jackson e com Nicolas Cage.

No mesmo ensaio escrito em 2022, Lisa Marie disse que, embora o luto pela perda do filho a tivesse consumido, era pela vida das filhas, “minhas garotas”, como as chamava, que “ela seguia em frente.”

“A morte faz parte da vida, gostemos ou não - e o luto também. Há tanto para aprender e entender sobre o assunto, mas aqui está o que sei até agora: uma delas é que a dor não para ou desaparece em nenhum sentido”, escreveu Presley sobre a perda do filho. ”O luto é algo que você terá que carregar pelo resto da vida, apesar do que certas pessoas ou nossa cultura querem que acreditemos. Você não ‘supera isso’, você não ‘segue em frente’, ponto final”, completou a artista.

Lisa Marie Presley deixa a mãe, Priscila, e três filhas, Riley Keough, Finley Aaron Love e Harper Vivienne Anne.

