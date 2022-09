Carta ao jovem imperador

Todos sabem que, observando as margens plácidas do Riacho do Ipiranga, o jovem regente Pedro recebeu cartas do seu ministro e da sua esposa. Revelo hoje uma nova carta, escrita por um médium de São Paulo e que, por iluminação dos seus mentores espirituais, foi recebida do além.

Quadro Grito do Ipiranga, de Pedro Américo, que retrata o Dia da Independência. Foto: Foto do quadro por Dida Sampaio/Estadão

Após ter proclamado a Independência em cena melhorada por Pedro Américo, o rapaz de 23 anos buscou um lenço na algibeira e acabou apalpando o documento ali deixado. Dizia o documento:

“Alteza: espero que não estranhe. Sei que o senhor foi educado em sólido catolicismo, porém outro príncipe declarou, antes do senhor, que havia mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a nossa filosofia. Recebi estas informações de espíritos desencarnados que falam comigo. A eles foi revelada parte do futuro e fui autorizado a fazê-lo ao senhor.

Hoje, sete de setembro, o senhor romperá os laços com o governo de Portugal. Haverá resistências na Bahia e em outros lugares, todavia o movimento terá êxito. Seu gesto ousado, no futuro, será feriado, ainda que o senhor preferisse seu aniversário como data de referência, 12 de outubro. Bem, a data de 12 de outubro também será importante, ligada ao dia de Nossa Senhora Aparecida, invocação a que sua neta, a Princesa Isabel, dará muita importância.

O Brasil será ainda maior do que hoje. Vai incorporar novas áreas como o Acre e regiões que pertencem ao governo do Paraguai. Após turbulências, haverá uma era de prosperidade com a ascensão do café. A letra do hino nacional lembrará, de forma gloriosa, o dia de hoje, ainda que quase nenhum dos futuros cidadãos consiga entender a análise sintática do texto. A partir deste instante, o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhará no céu da pátria. Bem, brilhará, apagará, será reaceso e eclipsado muitas vezes. A liberdade sempre brilhará, mas as nuvens do autoritarismo rondarão a terra que o senhor tornou livre hoje.

O senhor será lembrado como o primeiro imperador. Daqui a duzentos anos, a data ainda terá significado. Curioso: uma parte daqueles que foram libertados do jugo das Cortes de Lisboa tentará, desesperadamente, voltar a Portugal e obter cidadania lá. Aliás, o senhor e seu futuro filho Pedro II também voltarão para lá em algum momento. Então, pense bem: se todo mundo vai voltar ou desejar voltar, não seria melhor manter o Reino Unido a Portugal e Algarves, assim como seu pai pensou há alguns anos? Facilitará o passaporte europeu daqui a 200 anos!

Continua após a publicidade

Abraços esperançosos,

Leandro - médium de São Paulo.”