Casa da Barbie é aberta em shopping de SP: conheça mansão rosa em tamanho real e saiba como visitar

A casa de sonhos da Barbie ganhou versão física em São Paulo. A partir de quinta-feira, 13, será possível visitar um espaço de 650 metro quadrados inspirado na mansão rosa da boneca. A sensação é de viajar no tempo e poder explorar cada cantinho da casa, que já foi a mais desejada do mundo por tantas pessoas. O Estadão fez uma visita antecipada.

No terceiro piso do shopping JK Iguatemi, logo antes da praça de alimentação, uma nuvem rosa de convidados se aglomera para entrar. Ali, é possível fazer um piquenique no jardim, cozinhar cupcakes virtuais na cozinha, tomar um banho de piscina de bolinhas no banheiro ou desfilar o seu melhor look rosa na passarela do closet. Veja o serviço completo abaixo.

Para os novinhos de idade, as atividades incluem danças com músicas inéditas das bonecas até parede de escaladas e mesas de pebolins, além de diversos joguinhos espalhados por cada cômodo da casa. Já para os novinhos de alma, é impossível resistir a ambientes “instagramáveis” que relembram brincadeiras com a boneca mais famosa do mundo há mais de 70 anos.

SAO PAULO SP 12/07/2023 CADERNO 2 - BARBIE DREAMHOUSE THE EXPERIENCE/ SHOPPING JK IGUATEMI - Barbie Dreamhouse The Experience no Shopping JK Iguatemi, na zona sul de Sao Paulo. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO

Nostalgia

A visita dura, em média, 40 minutos - se a fila para as fotos não for tão demorada. Mesmo com a espera, não dá pra negar: a vida em plástico parece realmente fantástica.

“É uma experiência surreal. Tanto adulto como criança, é pra todo mundo. Eu mesma me senti uma criança aqui, adorei”, conta a influenciadora Camila Martins, de 25 anos. “É algo que lembra muito minha infância. Está presente na infância da minha mãe, se bobear até da minha avó então é algo histórico, muito nostálgico.

Continua após a publicidade

No espaço da piscina, a influencer Jordanna Maia aproveita para fazer fotos Foto: TABA BENEDICTO

Boa em todas as profissões

A Barbie tem mil profissões e é boa em quase tudo. Por isso, os ambientes são criados para mostrar que os fãs também podem ser assim. Algumas mensagens espalhadas pela casa mostram isso nitidamente quando falam sobre meninas terem possibilidades ilimitadas.

“A Barbie convida a todos a serem tudo o que quiserem ser. Estamos entusiasmados em trazer a magia da Barbie Dreamhouse Experience para São Paulo, proporcionando uma experiência que celebra a imaginação, a auto expressão e o empoderamento”, diz Ángel Hidalgo, Diretor de Licenciamento da Mattel na América Latina.

Mais do que loira padrão

Diferentemente dos anos 90, quando a Barbie mais famosa era a loira padrão, a marca vem investindo na representatividade. Em 2020, a linha ‘Fashionista’ trouxe Barbies em cadeiras de rodas, com vitiligo e com aparelhos auditivos - essa representatividade é vista também no filme que chega aos cinemas no dia 20 de julho. “A gente esperou muito tempo para ver isso, e que bom que aconteceu na nossa geração, para passar isso também para os nossos filhos. É bem emocionante”, diz Camila.

Continua após a publicidade

São Paulo é a primeira cidade da América Latina a receber o projeto, feito em parceria com a Mattel. Depois disso, a experiência seguirá para o Iguatemi Campinas (SP) e, em seguida, no Shopping Praia de Belas (SC).

Logo no começo é possível ver um museu de várias Barbies lançadas ao longo dos 73 anos de marca Foto: TABA BENEDICTO

Além dos ambientes da “Barbie Land”, a experiência também conta com um café temático pink da Biscoitê e uma loja com produtos exclusivos da Barbie.

Barbie Dreamhouse Experience

JK Iguatemi - Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia, Piso 3

De 13 de julho a 10 de setembro de 2023

Entrada inteira: De segunda a quinta: R$ 50,00. De sexta a domingo e feriados: R$ 70,00.

Crianças de até 12 meses não pagam ingresso

Horários de funcionamento: Segunda a sexta: 14h às 21h. Sábado: 10h às 21h. Domingo e feriados: 11h às 20h.