O imóvel faz parte de uma expansão do projeto inicial, que começou em 2009 com a construtora Comer Homes, especialista em restauração, que adquiriu o espaço em 1998. As primeiras 28 unidades foram colocadas à venda em 2015 por valores entre £ 649 mil (R$ 4,7 milhões) e £ 2,8 milhões (R$ 20,3 milhões).

11 apartamentos ainda estão há venda e é possível fazer um tour virtual através do site oficial.