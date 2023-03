CCXP anuncia datas para edição comemorativa de 10 anos

A CCXP anunciou, nesta terça-feira, 7, as datas em que acontecerá o evento: entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, no São Paulo Expo. As vendas de ingressos para o público também já tem data para começar: a partir das 12h de 6 de abril.

O público poderá escolher entre quatro credenciais tradicionalmente disponibilizadas: o ingresso diário (Quinta a Domingo), o pacote de quatro dias, o EPIC Experience e o FULL Experience. Os ingressos EPIC Experience e FULL Experience contam com benefícios exclusivos e possuem uma oferta limitada.

Além da CCXP, a organização também confirmou as datas da Spoiler Night, evento apenas para convidados que acontece um dia antes do evento oficial (29/11) e do Unlock, conferência de negócios da CCXP sobre os bastidores da indústria do entretenimento com os principais players do mercado (28 e 29/11).

O estande de Avatar na CCXP 22. Foto: Diego Padilha

Após uma edição que marcou o retorno para o formato presencial em 2022 e que contou com a presença de Kevin Feige, Keanu Reeves, Pedro Pascal, Bella Ramsey, Paul Rudd, Evangeline Lilly, entre outros grandes nomes, a CCXP se prepara para sua edição de 10 anos.

Para Pierre Mantovani, CEO da Omelete Company, este marco representa a celebração do legado da cultura pop brasileira construído junto aos fãs do evento. “Quando criamos a CCXP, em 2014, sonhamos com um evento que pudesse atender os desejos da nossa comunidade. A cada edição, dezenas de milhares de pessoas somavam ao sonho, até que nos tornamos o maior festival de cultura pop do mundo, realizando sonhos da comunidade, conectando a indústria e trazendo os melhores conteúdos, nacionais e internacionais, para o Brasil.” , afirma.