CCXP22: Keanu Reeves e painéis da Netflix, Prime Video e HBO Max são atrações deste sábado

O terceiro dia de CCXP22 será, com certeza, um dos mais concorridos. É quando acontecem os painéis das principais plataformas de streaming como Netflix, HBO Max e Prime Video. Mas o principal destaque do dia é a presença de Keanu Reeves.

O ator de Matrix vem à CCXP junto com a Paris Filmes para apresentar novidades da sequência de John Wick, cujo fascinante universo ganha mais um capítulo com o quarto filme da franquia. Reeves sobe ao Palco Thunder já no final do dia, às 20h, sendo a última atração do principal espaço do evento.

No entanto, muita coisa legal vai passar pelo palco antes disso. A festa começa mais cedo, às 10h30, com um painel da nova animação do Gato de Botas, personagem que conquistou o mundo em Shrek 2 e que ganhou filme próprio. Agora, onze anos do primeiro longa inteiramente seu, o Gato de Botas está de volta para uma aventura de alto risco, que será exibido com exclusividade na CCXP. O painel também terá a presença de Giovanna Ewbank, Marcos Veras.

Imagem do quadrinho BRZRKR, de Keanu Reeves. Foto: Panini

À tarde, os fãs da Netflix vão encontrar alguns de seus ídolos. A partir das 13h30, a plataforma chega com um painel que promete fazer o Palco Thunder tremer, com novidades sobre as séries originais Sandman, Wandinha, Recruta, o spin off The Witcher: A Origem, além de Sintonia. Para isso, estarão por lá: Park Hae-soo, Noah Centineo, Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste, Gwendoline Christie, Jottapê, Bruna Mascarenhas, Christian Malheiros, Sophia Brown, Laurence O’Fuarain e Jenna Ortega.

Em seguida, às 16h, acontece um bate-papo com Katherine McNamara, que interpreta Clary Fray, uma híbrida entre anjos e humanos na série Shadowhunters e Mia Smoak, em Arrow. Agora ela é a protagonista da série Western Walker: Independence e está de volta à CCXP para falar sobre tudo isso.

Às 17h é a vez da HBO Max mostrar ao que veio. A plataforma traz à CCXP os atores Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, além dos co-criadores e produtores executivos da série The Last of Us, Neil Druckmann e Craig Mazin. No Thunder, eles vão falar sobre uma das estreias mais aguardadas dos últimos tempos e compartilhar curiosidades do set de filmagens e mais surpresas.

Quase encerrando o dia de encontros no Palco Thunder, às 18h tem um painel da Amazon Prime Video, que vai contar com os elencos de O Senhor Dos Anéis: Os Anéis de Poder, A Roda do Tempo, Jack Ryan, e Periféricos. Estarão presentes Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Trystan Gravelle, Michael Kelly, Betty Gabriel, Chloë Grace Moretz, Lisa Joy, Dónal Finn, Ceara Coveney, Kate Fleetwood.