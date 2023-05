Chico César, Marina Sena, Agnes Nunes e Elba Ramalho cantam em São Paulo neste fim de semana

Como parte das comemorações do Dia Internacional da Língua Portuguesa, celebrado nesta sexta-feira, 5, o Museu da Língua Portuguesa, na região central de São Paulo, promove um final de semana dedicado ao tema, com múltiplas manifestações artísticas.

A programação está organizada em dois eixos temático/poéticos: “Cio da terra: sonoridades da língua e da canção” e “Máquina de ritmo: a misturada geral sob o signo do suingue”.

Performance sobre povos originários, de Denilson Baniwa Foto: Francio de Holanda

Hoje, às 11h, abrindo as atividades, o artista visual Denilson Baniwa e a atriz Lilly Baniwa apresentam a performance Antes de o Tempo Existir, que evoca memórias longínquas dos povos originários.

A cantora Suzana Salles faz show às 17 horas, com repertório dedicado à música caipira. Chico César apresenta performance de voz e violão na Praça da Língua, às 19 horas.

“Chico César é, hoje em dia, o maior cancionista em língua portuguesa. Ele continua reinventando a língua de uma maneira muito criativa”, afirma o historiador Cacá Machado, curador da homenagem.

No sábado, 6, os rappers Xis e KL Jay promovem uma aula-show sobre o rap. “O rap talvez seja, na contemporaneidade, a forma mais original e forte do uso da língua portuguesa na canção!” diz Machado.

Hoje (5) e sáb. (6). Museu da Língua Portuguesa. Praça da Luz, s/nº, Centro. Gratuito. Programação em www.museudalinguaportuguesa.org.br

Música

Dire Straits Legacy

Formada por integrantes de diferentes fases da carreira da banda britânica criada na década de 1970, entre eles, o guitarrista Jack Sonni e o vocalista Phil Palmer, a Dire Straits Legacy relembra músicas como Romeo and Juliet, Sultans of Swing, Money for Nothing, Tunnel of Love e Walk of Life. Dom. (7), 19h30. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$220/R$ 380. bit.ly/direstraitslegacy

Elba Ramalho e João Carlos Martins

A cantora Elba Ramalho canta acompanhada pelo maestro João Carlos Martins Foto: Lucas Menezzes

A cantora Elba Ramalho se junta ao maestro João Carlos Martins para o show Do clássico ao Luar do Sertão, no qual os dois artistas abordam suas raízes na música. Entre as canções escolhidas para o roteiro estão Gostoso Demais, Anunciação, Chão de Giz e Luar do Sertão. Hoje (5), 22h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 160/R$ 300. bit.ly/elbaejoaocarlos

Agnes Nunes

A cantora Agnes Nunes faz duas apresentações no Blue Note Foto: Lucas Nogueira

Um dos destaques da nova geração da música brasileira, a cantora baiana apresenta o show em que canta músicas do álbum Menina Mulher, com canções mais introspectivas que tratam de assuntos como autoestima e amor-próprio. A cantora será acompanhada pelas músicos Gabriel Serour (teclado) e Tio Thulio (guitarra). Hoje (5), 20h e 22h30. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º Andar, Consolação. R$120/R$ 144. bit.ly/agnesnunes

Marina Sena

Marina Sena faz show para lançar seu segundo álbum de carreira, Vício Inerente. Entre as músicas que ela mostra estão Olho no Gato, primeiro single do trabalho, e que ganhou videoclipe, Dano Sarrada e Tudo Pra Amar Você. Marina também cantará sucessos como Por Supuesto e Voltei Pra Mim. Hoje (5), 22h. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca. R$ 140/R$ 360. bit.ly/narinasena

Pedro Luís

Lançado por Luiz Melodia em 1973, o álbum Pérola Negra vai ganhar uma homenagem feita pelo músico e compositor carioca Pedro Luís. No disco, estão músicas que se tornaram grandes sucessos, entre elas, Fadas, Pérola Negra, Juventude Transviada, Estácio, Eu e Você. Dom. (7), 18h. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, Ipiranga. R$ 12/R$ 40. bit.ly/pedroluiscantamelodia

Ayrton Montarroyos e Rodrigo Campos

O cantor Ayrton José Montarroyos canta o sertão brasileira Foto: JF Dorio/Estadão

Dentro do projeto Sertão Interior, do Sesc São Paulo, o cantor Ayrton Montarroyos e o músico Rodrigo Campos interpretam canções atuais e do passado que têm o sertão como tema. Entre as escolhidas estão Riacho do navio (Luiz Gonzaga e Zé Dantas), Na água do rio (Silas de Oliveira e Manoel Ferreira), Doce de coco (Jacob do Bandolim e Hermínio Bello de Carvalho) e Jabitacá (Junio Barreto, Bactéria e Lira). Sáb. (6), 21h. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia. R$ 12/R$40. bit.ly/sertaointerior

40 anos de Café Piu-Piu

O Café Piu-Piu, uma das casas de show mais tradicionais da cidade, da início às comemorações de quatro décadas de existência, com a apresentação da banda Kiss Cover Brasil, hoje (5), às 22h30, seguida do Tributo ao AC/DC, pela banda Rising Power. No sábado (6), a banda Hardstuff faz, às 23h, uma seleção de clássicos do rock, com a participação do guitarrista Luís Carlini. Café Piu-Piu. R. 13 de Maio, 134, Bela Vista. R$ 40. bit.ly/cafepiupiu

Teatro

Bonifácio Bilhões

Bonifácio Bilhões, texto de João Bethencourt, ganha nova montagem sob direção de Otávio Martins e Ian Soffredini. A peça conta a história de um casal que passa por um grande apuro financeiro. Até que surge um desconhecido para dizer que eles ganharam uma bolada na loteria, mas ele quer sua parte no dinheiro. Estreia sáb. (6). Sáb., 22h; dom., 20h. Teatro Uol. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis. R$ 80/R$120. Até 27/8. bit.ly/bonifaciobulhoes

Agropeça

Cena da peça Agropeça, que estreia em São Paulo Foto: Ligia Jardim

Nova peça do Teatro da Vertigem, Agropeça questiona, por meio de personagens da literatura nacional, como Emília, Dona Benta e Tia Anastácia, a tendência conservadora e reacionária atual, além da influência do agronegócio na sociedade brasileira. 4ª a sáb., 20h, dom., 17h. Sesc Pompéia. Galpão. R. Clélia, 93, Pompeia. R$ 15/R$ 50. Até 11/6. bit.ly/agropeca

Encasulados

O espetáculo infantil Encasulados aborda de forma poética a questão da sustentabilidade do planeta. Três personagens - um cientista, uma ambientalista e um bilionário produtor de canudos plásticos - partem juntos em uma cápsula do tempo, cada um com seu propósito, mas unidos para salvar os habitantes da Terra. A direção musical, direção geral e trilha sonora são de Gustavo Kurlat. Estreia sáb. (6). Sáb. e dom., 11h. Teatro Itália Bandeirantes. Av. Ipiranga, 344, República. R$ 30.

Misery

A peça Misery volta em cartaz Foto: Leekyung Kim

Em nova temporada, Misery, com texto original de Stephen King e dramaturgia de William Goldman, conta a história do escritor Paul Sheldon que, após sofrer grave acidente , é resgatado pela enfermeira Annie Wilkes. Fã do autor, ela se revolta ao ler um dos seus manuscritos e passa a torturar e ameaçar Sheldon. Mel Lisboa e Marcelo Airoldi estão no elenco. Reestreia sáb. (6). 6ª, 20h30; sáb., 21h; dom., 17h. Teatro TUCA. R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes. R$ 120. bit.ly/teatromisery

Exposição

Rainhas de Copas

Foto que faz parte da exposição Rainhas de Copas, no Museu do Futebol Foto: Acervo Museu do Futebol





Em ano de Copa do Mundo feminina - a competição começa no dia 20 de julho, na Austrália e na Nova Zelândia - a exposição Rainhas de Copas explora histórias do futebol feminino ainda pouco conhecidas do grande público, por meio de fotos, imagens e documentos. O ponto de partida é o Torneio Experimental na China, realizado em 1988, o primeiro passo para a Fifa se convencer de que devia organizar um mundial entre seleções de mulheres. 3ª a dom., 9h/18h. Museu do Futebol. Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu. R$ 20. Até 27/8.

Além das ruas: histórias do graffiti

A Obra Espalhando Amor, da artista Waleska Nomura Foto: Bob Fonseca

A mostra Além das ruas: histórias do graffiti reúne 76 obras de 51 grafiteiros, do Brasil e do exterior. Em três andares, e dividida em eixos temáticos - recorte histórico, street art e hip hop - a exposição tem obras como Espalhando Amor (foto), da artista ‍Waleska Nomura. A curadoria é de Binho Ribeiro. Inauguração sáb. (6). 3ª a sáb., 11h/20h; dom., 11h/19h. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Metrô Brigadeiro. Gratuito Até 30/7.

Passeios

Jockey Experience

Voltado para o público infantil, o Jockey Experience tem dez infláveis para as crianças se divertirem gratuitamente, além de um passeio de trenzinho até as cocheiras com visita aos cavalos (pago, R$ 35 por pessoa). No sábado e domingo, às 10h30, ocorre um show da personagem Luna, também aberto a todos. Sáb. (6) e dom. (7), 10h/18h. Jockey Club. Av. Lineu de Paula Machado, 1.263, Cidade Jardim. Entrada gratuita. www.jockeyexperience.com.br