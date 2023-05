‘1408′: Filme de suspense baseado em conto de Stephen King no Top 10 da Netflix

1408, filme de suspense protagonizado por John Cusack, chamou atenção nos últimos dias por figurar no Top 10 da Netflix. Lançado em 2007, o longa também está disponível para assistir no Star+ e no Amazon Prime Vídeo.

Samuel L. Jackson, Mary McCormack e John Cusack durante a pré-estreia do filme '1408' em Los Angeles, na Califórnia, em 12 de junho de 2007. Foto: Fred Prouser/Reuters

Baseado no conto homônimo de Stephen King, a trama traz uma história interessante: o escritor Mike, que vive de visitar hotéis, mansões e outros lugares ‘mal-assombrados’, chega ao hotel Dolphin para se hospedar em um quarto repleto de histórias macabras. Lá, teriam ocorrido 56 mortes ao longo das décadas. O número do quarto? 1408.

Chegando lá, o gerente do hotel, Sr. Olin, vivido por Samuel L. Jackson (em atuação não tão duradoura, mas valorosa), tenta demovê-lo da ideia, inclusive oferecendo a Mike uma hospedagem nas suítes mais caras do local. O escritor, porém, acredita que tudo não passa de estratégia para manter a ‘mística’ amaldiçoada do local.

John Cusack no suspense '1408', que figurou no Top 10 da Netflix 15 anos depois de sua estreia nos cinemas Foto: Reprodução de cena do filme '1408' (2007)/Dimension Films

No quarto 1408, coisas estranhas passam a acontecer. Ainda que contracene com outros personagens em alguns momentos, muito do clima de suspense se deve à atuação de John Cusack e à direção de Mikael Håfström, que deixam o espectador sentir a dúvida do personagem: o que está vivendo é uma experiência real, paranormal, ou uma armação por parte dos funcionários do hotel?

E um spoiler: diferente de alguns filmes de suspense, 1408 não conta com um final inconcluso. Vale a pena assistir até o fim. Confira o trailer abaixo.