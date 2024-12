3ª Mostra SAC: Espetáculo, Polêmica, Cultura leva filmes clássicos à Cinemateca em dezembro

A mostra, que exibe filmes que causaram polêmica ou tem valor social e estético de acordo com a curadoria, contará com produções nacionais e internacionais, como Outubro, de Sergei Eisenstein e Grigori Aleksandrov, Rua Sem Sal, de Alex Viany, e Cara de Fogo, de Galileu Garcia. A programação é gratuita, com ingressos sendo distribuídos uma hora antes de cada sessão.

A abertura da mostra acontece às 13h do dia 7 de dezembro, com a exibição de Outubro. Los Inundados, filme argentino dirigido por Fernando Birri encerra a programação. A programação completa e as sinopses dos filmes exibidos podem ser conferidas no site da Cinemateca.