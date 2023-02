5 filmes e séries premiados no fim de semana para você assistir no streaming

Diversos filmes e séries ganharam prêmios em cerimônias realizadas nos últimos dias, como o Annie (de animação), o PGA (Sindicato de Produtores de Hollywood) e o SAG (Sindicato de Atores de Hollywood). Confira abaixo algumas sugestões para assistir.

Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo (Prime Vídeo)

Vencedor do PGA, considerado o ‘termômetro’ mais preciso para o Oscar de melhor filme a cada ano, o longa ainda está no cartaz em cinemas brasileiros. Além de estar disponível para assistir no Prime Vídeo desde a última sexta, 24, é possível alugá-lo no YouTube Filmes, Google Play e Apple TV+.

Dirigido por dois jovens cineastas de 35 anos, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, o filme conta, com aventura e humor, a história de Evelyn Wang (Michelle Yeoh), uma mulher que se envolve por acaso em uma aventura multidimensional que coloca o destino de todos os universos em suas mãos - e também a faz questionar quem ela é para si mesma e sua família.

Clique aqui para assistir.

Pinóquio, de Guillermo del Toro (Netflix)

O longa do diretor mexicano foi o grande vencedor da 50ª edição do Annie Awards 2023, também conhecido como o ‘Oscar da animação’. Ao todo, foram cinco prêmios: melhor filme, melhor direção, melhor desenho de produção, melhor animação de personagens e melhor trilha sonora. Também foi a melhor animação do PGA.

Trata-se de uma releitura do clássico infantil do menino de madeira cujo nariz cresce ao contar mentiras.

Clique aqui para assistir na Netflix.

Bob’s Burger (Star+)

Atualmente em sua 13ª temporada, a série superou Os Simpsons e Rick e Morty na categoria de melhor animação de TV para adultos no Annie Awards. A história gira em torno de Bob Belcher, que toma conta de uma lanchonete que é de sua família há gerações. Ao lado da esposa e seus três filhos, enfrentam alguma excentricidades e dificuldades para manter o restaurante funcionando.

Disponível para assistir no Star+.

Love, Death & Robots (Netflix)

A série que traz uma história diferente a cada episódio, envolvendo futuros distópicos e realidades tecnológicas paralelas, recebeu quatro prêmios nas categorias televisivas do Annie Awards 2023: melhor roteiro, melhores efeitos visuais, melhor música e melhor design de personagens.

Atualmente, são três temporadas. A mais recente delas foi lançada no ano passado e todas estão disponíveis para assistir na Netflix.

