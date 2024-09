‘A Era do Gelo′: dublador de Sid afirma que sexto filme está em produção

A notícia foi revelada durante o podcast Wait Wait... Don’t Tell Me. “Estou tão feliz em poder dizer isso. Estamos prestes a começar os trabalhos de A Era do Gelo 6. Apesar da declaração do dublador, a Disney ainda não confirmou a produção do filme.

O último longa da saga, A Era do Gelo: O Big Bang, foi lançado em 2016. Em 2022, o Disney+ lançou As Aventuras de Buck, filme focado na vida de Buck, que aparece em alguns volumes da franquia.