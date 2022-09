‘A Mãe’ é grande vencedor do Festival de Vitória; veja destaques

VITÓRIA - Silvero Pereira, o Zaqueu de Pantanal, na noite de sexta, Erasmo Carlos, o Tremendão, abrindo o sábado e Johnny Hooker, fechando a festa de arromba na madrugada de domingo. A capital do Espírito Santo viveu um fim de semana de muita agitação. A Galpão Produções promoveu o festival Tenda Lab, de música, na Prainha, em Vila Velha, e no sábado à noite foi o encerramento do 29.º Festival de Cinema de Vitória. Para completar, milhares de pessoas ainda estão correndo, na manhã de domingo, sob a chuva fina que banha a capital. São quase 30 anos do festival de cinema que começou somente com filmes de curta-metragem e há 12 anos sedia a competição de longas.

Cena do filme 'Ursa'. Reprodução

Participaram da competição nacional 16 curtas e cinco longas. Dois documentários, duas ficções e um híbrido. E foi justamente o híbrido – A Mãe, de Luciano Burlan – o grande vencedor dessa edição, ganhando os prêmios de melhor filme pelo júri técnico (o oficial), o prêmio do público e o da crítica. Para completar, Marcélia Cartaxo bisou o prêmio de melhor atriz que já havia recebido no Festival de Gramado, em agosto, e o próprio Burlan ganhou outra estatueta como melhor diretor. A Mãe ainda venceu na categoria de fotografia. “É difícil falar em beleza da imagem num assunto tão terrível, mas a fotografia do nosso filme é muito elaborada. Estou muito orgulhoso”, disse Burlan.

Cinéfilo de carteirinha sabe que ele, vindo da periferia de São Paulo, sofreu revezes – a morte violenta do pai, o assassinato do irmão e da mãe – que poderiam tê-lo lançado na criminalidade. Burlan fez da câmera a sua arma. Tornou-se um dos mais importantes brasileiros de sua geração. Em Gramado, A Mãe já ganhara três Kikitos. Agora mais cinco Vitórias – o nome do prêmio -, mais o da crítica. Seis, no total. A Mãe é sobre a personagem de Marcélia, que procura o filho desaparecido. Durante hora e meia de tensa busca, vai ficando claro que o filho foi vítima da brutalidade do Estado – da polícia de São Paulo, que o diretor definiu como “a mais letal do Brasil”. E Marcélia – “O que puder eu farei para que mulheres não passem pelo sofrimento que enfrentei na ficção, enterrando meu filho. Chorei muito no hotel, em São Paulo, enquanto estávamos filmando.”

Com exceção do doc de Susanna Lira, A Mãe de Todas as Lutas, que venceu o prêmio à melhor contribuição artística, todos os demais filmes da competição de longas abordavam questões familiares. O de Susanna é sobre Shirley Krenak e Maria Zelguita, duas mulheres que estão na linha de frente da luta pela terra no Brasil. Susanna lembrou Eduardo Coutinho e o impacto que teve ao assistir a Cabra Marcado para Morrer. Já diretora, ela começou a seguir a lista da Pastoral da Terra sobre pessoas marcadas para morrer no Brasil. Descobriu que o número de mulheres só aumenta nessa lista. Fez o filme.

Ursa, de William de Oliveira, sobre outra mãe – de dois filhos atacados por um pitbull -, venceu o prêmio de roteiro. Os melhores curtas foram Sideral, de Carlos Segundo, para o júri técnico, e Madrugada de Leonardo da Rosa e Gianlucca Cozzi. O deslumbrante Fantasma Neon, de Leonardo Martinelli, que já vencera como melhor filme pelos três júris em Gramado – público, crítica e júri oficial -, dessa vez ganhou um prêmio especial do júri e o do público.