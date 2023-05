‘A Pequena Sereia’: trecho de cena ao som de ‘Kiss The Girl’ é divulgado

A Disney divulgou recentemente um pequeno trecho de mais uma cena do live-action A Pequena Sereia, durante o MTV Movie & TV Awards. A prévia revela os personagens Ariel (Halle Bailey) e o príncipe Eric (Jonah Hauer‑King) passeando em um pequeno barco, enquanto a música Kiss The Girl, (Beije a Moça, na clássica animação em português) toca ao fundo.

O live-action está previsto para chegar aos cinemas no próximo dia 26. A trilha sonora será lançada nas plataformas digitais um pouco antes, no dia 19. Recentemente, a Disney liberou o clipe de Part of Your World, na voz de Halle Bailey.

Curiosidade em cena icônica

Halle Bailey comentou, em um vídeo com a reação do elenco ao trailer do filme A Pequena Sereia, sobre como não foi simples a recriação da cena icônica em que Ariel sai da água e joga o cabelo para trás. “Quase quebrei o pescoço. Meu cabelo estava tão pesado”, revelou a atriz, ao lado dos atores Melissa McCarthy, Awkwafina e Daveed Diggs.