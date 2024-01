‘A Sociedade da Neve’: o que aconteceu com os sobreviventes do acidente dos Andes na vida real?

Em 13 de outubro de 1972, um avião uruguaio com destino a Santiago, no Chile, transportando 45 pessoas, incluindo o time de rúgbi conhecido como Old Christians, caiu nos Andes. Dez semanas depois, após uma operação de resgate, 16 pessoas sobreviveram. Eles o fizeram por meio de uma mistura de desenvoltura, resistência, fé e, o que ficou famoso, a decisão - em um ambiente montanhoso e nevado, sem alimentos - de comer os mortos.

Essa história real inspirou o filme A Sociedade da Neve, que estreia pela Netflix. O longa é inspirado no livro homônimo do jornalista Pablo Vierci, que também atuou como produtor. À AFP, sobreviventes da tragédia elogiaram a fidelidade com que Juan Antonio Bayona, diretor do filme, retratou os fatos.

Confira o que aconteceu com cada um dos sobreviventes:





Adolfo “Fito” Strauch

Adolfo "Fito" Strauch

O personagem vivido por Esteban Kukuriczka no filme da Netflix dedicou-se à agricultura e à família, tornando-se pai de quatro filhos. Participou de alguns documentários sobre a história, como Alive: 20 Years Later, mas, de um modo geral, mantém uma vida reservada.





Daniel Fernández

Daniel Fernandez

Dedicado à agronomia e professor universitário, Daniel é ainda mais reservado, e pouco quis falar sobre o caso nas últimas décadas. Ele ainda foi diretor de uma empresa de tecnologia.





Roberto “Bobby” François

Roberto "Bobby" François.

O personagem vivido por Agustín Berruti é dos mais reservados do grupo. Raramente faz aparições públicas. Tem um rancho e se dedica à agropecuária.





Roberto Canessa

Roberto Canessa.

O personagem vivido por Matías Recalt dedicou-se a sua carreira em Medicina. Formou-se como cardiologista pediátrico, tornou-se professor universitário e hoje também é palestrante motivacional. Um caso curioso é que Canessa chegou a disputar a presidência do Uruguai em 1994, mas não venceu.





Carlos “Carlitos” Páez

Carlos "Carlitos" Páez

A família de Páez é influente na classe artística do Uruguai. Seu pai era o artista plástico Carlos Páez e seu filho é o ator Calritos Paez, que interpreta o próprio pai no filme da Netflix. Ele se dedicou à publicidade, abrindo sua própria empresa no ramo.





Javier Methol

Javier Methol.

Interpretado por Esteban Bigliardi em Sociedade da Neve, era palestrante e trabalhou na indústria de tabaco. Morreu de câncer em 2015.

Ramón “Moncho” Sabella

Ramón "Moncho" Sabella.

O personagem vivido por Rocco Posca hoje é empresário e um influente palestrante, apesar de ter ficado muitos anos recluso após o acidente.





José “Coche” Luis Inciarte

José "Coche" Luis Inciarte.

Interpretado por Simon Hempe no filme, Coche dedicou-se à produção leiteira, tendo se tornado diretor da Associação Nacional dos Produtores de Leite e diretor da Cooperativa Nacional dos Produtores de Leite (Conaprole) do Uruguai. Também escreveu o livro Memoria de los Andes, em 2018. Faleceu de câncer em 2023.





Roy Harley

Roy Harley.

Vivido por Andy Pruss na produção da Netflix, Roy tornou-se engenheiro civil e recorrentemente dá entrevistas e participa de conferências esclarecendo o caso. Também participou do documentário Alive: 20 Years Later, de 1993. Seu filho foi jogador de futebol pelo Old Christians. Em 2016, levou a tocha Olímpica nas Olimpíadas do Rio, como representante do Uruguai.





Alfredo “Pancho” Delgado

Alfredo "Pancho" Delgado.

Interpretado por Valentino Alonso em Sociedade da Neve, Delgado tornou-se empresário, advogado e palestrante motivacional após a tragédia, tendo falado abertamente sobre o acidente e seus efeitos. Hoje, vive uma vida mais discreta.





Pedro Algorta

Pedro Algorta.

Vivido por Luciano Chatton na produção em streaming, dedicou-se aos estudos e à vida de escritor. Mudou-se de Montevidéu para Buenos Aires, onde continuou seus estudos em Economia. Escreveu o livro Into the Mountains: The Extraordinary True Story of Survival in the Andes and its Aftermath, em 2016. Também tem uma fábrica de bebidas.





Antonio “Tintin” Vizintín

Antonio "Tintin"

Vivido por Agustín Della Corte no longa, tornou-se empresário na indústria alimentícia e palestrante motivacional. Ele ainda foi vice-presidente da União Uruguaia de Rugby, membro do Conselho de Administração da Fundação Viven.





Nando Parrado

Nando Parrado.

Interpretado por Agustín Padrella, é um dos sobreviventes mais conhecidos. Foi piloto automotivo e hoje é apresentador de TV e palestrante. Escreveu livros como My Long Trek Home with Vince Rause, de 2006.





Álvaro Mangino

Álvaro Mangino.

Interpretado na ficção por Juan Caruso, ele vive no Uruguai, tem uma vida reservada e trabalha no ramo de ar-condicionado. Uma curiosidade é que, durante anos, ele viveu no Brasil. Ele também produz vinhos e lançou um rótulo dedicado aos amigos do acidente, Valle de Las Lagrimas.





Eduardo Strauch

Eduardo Strauch

Vivido por Rafael Federman, dedicou-se à arquitetura e pintura. Em 2019, lançou o livro Out of the Silence: After the Crash.





Gustavo Zerbino

Gustavo Zerbino.

Interpretado por Tomás Wolf, Gustavo é palestrante motivacional e especialista em áreas de gestão de crises, liderança e motivação, além de ser especialista na área de indústria química. Também foi presidente da URU (Unión de Rugby del Uruguay).