Academia Brasileira de Cinema anuncia quem escolherá filme brasileiro pré-indicado ao Oscar

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais anunciou nesta sexta-feira, 16, a formação da comissão que selecionará o longa-metragem brasileiro que irá concorrer a uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional na 96ª edição do Oscar, que vai ocorrer no dia 10 de março de 2024, novamente no Dolby Theatre, em Los Angeles. Em julho, a instituição abrirá as inscrições para os filmes que concorrerão à indicação.

A fotografia de César Charlone para o filme 'Cidade de Deus' também foi indicada para o Oscar de 2004 na categoria, mas o filme não foi premiado em nenhum dos quatro prêmios aos quais concorreu Foto: Divulgação

A comissão de seleção é composta por 25 membros titulares, eleitos em votação entre os sócios (as). A presidência da comissão será decidida no dia 19 de junho.

Affonso Beato, Alessandra Krueger, André Carreira, Ane Siderman, Bruno Torres, Carlos Alberto Mattos, Cecilia Amado, Clarisse Goulart, Cris Cunha, Diane Maia, Estevão Ciavatta, Fernanda Mandriola, Fernanda Parrado, Gabriel Martins, Hsu Chien, Ilda Santiago, João Vieira Jr., Magali Wistefelt, Michel Tikhomiroff, Plinio Profeta, Renato Barbieri, Sol Moraes, Tatiana Carvalho Costa, Virgínia Cavendish e Walter Lima Jr. são os nomes que formam a comissão.





Participação do Brasil no Oscar

O cinema brasileiro já foi indicado em oito edições do prêmio. Na categoria de Melhor Filme Internacional ou Estrangeiro, em 1963, com O Pagador de Promessas, em 1996, com O Quatrilho, em 1998, com O Que É Isso, Companheiro? e em 1999, com Central do Brasil, sendo que este último rendeu ainda uma indicação de Melhor Atriz para Fernanda Montenegro.

Em 2001, Uma História de Futebol recebeu indicação na categoria Melhor Curta-metragem em Live-action e, em 2004, Cidade de Deus, recebeu indicação em quatro categorias, para Melhor Diretor com Fernando Meirelles, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição e Melhor Fotografia.

Baseado em uma história de Walter Salles, 'Central do Brasil' (1999) conta a história de uma mulher que trabalha na famosa estação de trem do Rio de Janeiro escrevendo cartas para pessoas analfabetas Foto: Paula Prandini

Já em 2016, O Menino e o Mundo recebeu indicação de Melhor Filme de Animação e em 2020, Democracia em Vertigem, concorreu para Melhor Documentário.