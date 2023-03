Adam Brody, astro de’ Shazam! Fúria dos Deuses’, confessa sua paixão por donuts, surf e ‘Avatar’

The New York Times - Shazam!, a aventura em quadrinhos do Universo DC de 2019 sobre alguns filhos adotivos e seus alter egos de super-heróis adultos, e sua nova sequência, Shazam! Fúria dos Deuses, pode não mudar exatamente o arco da carreira de Adam Brody - embora seja vantajoso estar em um sucesso.

“Tenho atuado por tanto tempo, mas mal coloquei os pés em qualquer tipo de grande filme de ação”, disse Brody, uma das estrelas da série A Nova Vida de Toby, disponível na Star+. “Estar em algo deste tamanho é uma emoção, pois você está entre enormes plataformas de arame e, na verdade, está sendo perseguido por um dragão. É uma grande parte da experiência de atuação de Hollywood na era moderna com a qual eu realmente não tive a oportunidade de atuar antes.”

Fúria dos Deuses, já em cartaz nos cinemas brasileiros (veja o trailer abaixo), encontra os adolescentes - incluindo Freddy Freeman, interpretado por Jack Dylan Grazer, com Brody como sua versão adulta - totalmente dotados de poderes sobrenaturais. Então as Filhas de Atlas (Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler) aparecem e querem sua magia de volta.

O casal de atores Adam Brody e Leighton Meester Foto: Andrew Kelly/Reuters

Mas Fúria dos Deuses não é a única ação recente com participação de Brody - em um próximo remake de O Rio Selvagem para a Netflix, ele estará ocupando o mesmo espaço, senão o mesmo personagem, de Kevin Bacon, do original de 1994. A mulher de Brody, Leighton Meester, e seu amigo Taran Killam se juntam a ele como irmãos em um passeio de jangada para o inferno.

Adam Brody estará também no remake de 'O Rio Selvagem', da Netflix Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP

Em uma videochamada de Los Angeles, onde ele e Meester moram com a filha e o filho, Brody falou sobre se aventurar nas trincheiras com o Podcast de Dan Carlin, Hardcore History, sobre reverenciar o músico Frank Black e ouvir a NPR (a National Public Radio, rede de rádio pública americana) em vez de ir para a faculdade. Estes são trechos editados da conversa.

1. Surf

Sou de San Diego e grande parte da praia para mim é o surf. Eu era obcecado por isso e, desde o ensino fundamental e médio, esse era meu foco principal. Então me mudei para Los Angeles para tentar atuar, e abandonei isso por mais de uma década. Com 30 e poucos anos, comecei a mergulhar o dedo do pé porque sentia falta do ambiente da praia. E o surf lentamente, mas firmemente, tomou conta da minha vida novamente. Minha esposa também começou e agora está obcecada. Estou neste lugar realmente adorável onde as duas metades da minha vida convergiram.

Da esquerda, Ross Butler, Adam Brody, Grace Caroline Currey, Zachary Levi, Meagan Good e D.J. Cotrona em cena de Shazam! A Fúria dos Deuses Foto: Warner Bros. Pictures/Via AP

2. Donuts

Eu poderia comê-los todos os dias. Gosto dessa revolução de rosquinhas artesanais gourmet que vem acontecendo na última década. Não gosto das que têm formato de corrente - elas parecem processadas e sem sabor. Mas provavelmente o meu favorito, ainda mais do que os realmente bons gourmet, são aqueles de propriedade familiar, geralmente vietnamita ou cambojana, mas nem sempre. Eles tendem a ser um pouco mais leves. Meu olho é muito atraído por granulado. Muito difícil recusar.

3. Podcast ‘Hardcore History’, de Dan Carlin

Ele sempre diz: “Agora lembre-se, não sou um historiador.” Eu fico tipo, “Mas você é um historiador. Por que você está falando comigo sobre isso por 20 horas, então?” Cada episódio tem cinco horas de duração e sai a cada seis meses. Blueprint for Armageddon sobre a Primeira Guerra Mundial, que foi a primeira que ouvi, me surpreendeu.

4. ‘Teenager of the Year’, álbum de Frank Black

Este é provavelmente o único álbum ou músico que amei quando adolescente e que ainda amo. Não é que eu o ouça muito mais, mas ainda o reverencio. Tem um elemento realmente irreverente, cômico e punk. E ele canta sobre tantos assuntos que acho ótimos: Califórnia, espaço e planos astrais e diferentes dimensões, a Fossa das Marianas e as profundezas do oceano.

5. Cate Le Bon, cantora inglesa

Ela soa como nenhuma outra. Considero seu material muito legal. Ao mesmo tempo, é tão fora de ordem. Há notas descendentes em acordes menores e saxofone. Considero seu canto emocionante, e ainda assim ela é distante e incognoscível. Nem uma nota falsa em toda a discografia.

6. Cochilos

Sempre fui muito talentoso em cochilar. Não precisa ser tão longo, mas tem que haver um. Tenho menos tempo para fazer isso desde que sou pai. Estou parecendo assustadoramente com meu pai quando digo isso. Imagino-o dormindo com um Kindle no peito. Mas o que mais gosto num dia de lazer: vou começar a ler deitado, vou fechar o livro, tirar uma soneca, acordar e continuar lendo.

7. NPR

Não fiz faculdade e meio que a considero minha alma mater. Gosto de sua amplitude de cobertura. É local, é nacional, é global. Gosto da maioria das personalidades e seus programas não são monótonos, mas com tons suaves - muito reconfortante. A programação tem uma personalidade calma e segura, dando a você o que considero ser uma cobertura completa. Tenho certeza de que algumas pessoas discordariam, mas estão erradas.

8. ‘The Crown’

A série traz algumas das melhores cenas da televisão. São dois grandes atores, e uma cena monstruosa, com um verdadeiro começo, meio e fim. Também sou um grande fã da formatação, pegando o registro histórico e dobrando-o em um tema e um arco versus um momento de angústia. Eles estão realmente fazendo seu próprio mini filme de três atos em cada episódio.

9. ‘Avatar: O Caminho da Água’

Não gostei do primeiro filme, mas tenho uma apreciação retroativa por ele agora porque gosto muito do segundo. Levei minha filha de 7 anos. Eu disse: “Tem mais de três horas e você pode ouvir coisas difíceis de entender, mas vamos ver, e se quiser sair, vamos embora”. E passei a ter um dos melhores momentos que tive no cinema em décadas. Para começar, chorei - nós dois choramos - e não choro em um filme desde Titanic.

10. ‘Ronia, a Filha do Ladrão’

Minha filha e eu assistimos a série de desenhos animados que Goro Miyazaki fez e depois lemos o livro. É um ano na vida desta menina de 9 anos que vive em uma fortaleza abandonada com sua mãe e seu amoroso, mas volátil, pai e um grupo de ladrões, nos tempos medievais do Renascimento. Ela começa a explorar a floresta e conhece um menino de sua idade. Traz o contato com a natureza e os ciclos da vida, as primeiras dores de amor e sua crescente independência. E, no final de cada capítulo, a escritora, Astrid Lindgren, tinha uma ou duas frases que realmente me tocavam - simples, mas emocionantes.