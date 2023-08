Adam Devine culpa Marvel por ‘ruína’ da comédia: ‘pessoas esperam filme de US$ 200 milhões’

Adam Devine acredita que a Marvel tem responsabilidade sobre a “ruína” nos filmes de comédia. Em entrevista ao canal The Past Weekend, o comediante de Modern Family afirmou ter uma teoria sobre qual seria o problema com as obras do gênero atuais, e afirma que o estúdio seria o culpado.

“Minha teoria é que a Marvel arruinou isso para a gente. Os filmes de super-herói arruinaram a comédia. Ainda temos boas séries de comédia na TV, mas no cinema? É complicado. As pessoas vão ao cinema e esperam assistir algo que custou US$200 milhões (o equivalente a quase R$1 bilhão) para fazer”, comenta.

Para o ator, a questão ainda piora porque o estúdio costuma utilizar muito do alívio cômico em seus filmes, o que agrada a audiência. “Eles fazem o filme ser engraçado. Quer dizer, as pessoas olham e pensam: ‘meu deus, aquele guaxinim fala? Isso é hilário!’, e é mesmo. Mas isso não é uma comédia de verdade”, diz.