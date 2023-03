Adam Sandler se queixa da velhice ao falar sobre cirurgia no quadril: “O corpo inteiro dói”

Astro da comédia Mistério em Paris, que vai estrear na programação da Netflix, o ator e comediante Adam Sandler contou, à revista Variety, que precisou passar por uma cirurgia para colocar uma prótese no quadril, em setembro do ano passado.

Cena da comédia Mistério em Paris, com Jennifer Aniston e Adam Sandler Foto: Scott Yamano/Netflix via AP

“Precisei de uma cirurgia depois do término das filmagens”, disse ele, na entrevista. “Você nunca sabe qual porcaria vai acontecer com você. Eu estou velho, cara. O meu corpo inteiro dói.”

Aos 56 anos, Sandler repete a parceria com Jennifer Aniston na sequencia do filme Mistério no Mediterrâneo. E, durante a filmagem, ele enfrentou limitações físicas. “Aniston fez mais cenas sem dublês, e eu só algumas”, disse o ator, que fez longas caminhadas durante a rodagem na França.

Cena do filme da Netflix Mistério em Paris, com Jennifer Aniston e Adam Sandler, que já sentia problemas no quadril Foto: Scott Yamano/Netflix via AP

“Essa foi a minha ruína. Eu costumava contar para Jennifer que comecei a ficar animado sobre quantos passos eu dava em Paris. E então todo dia eu dizia: ‘Ontem andei 23 mil passos’. E então comecei a ficar tão viciado nisso que, entre as cenas, eu ficava andando em círculos”, completou o ator, que já vinha sentindo algo estranho com seu corpo, mas as dores se intensificaram durante as filmagens.

Segundo ele, muitos filmes rodados em sequência prejudicaram ainda mais sua saúde. “Eu ficava repetindo, ‘tem algo de errado com o meu quadril, estou com algum problema’. Aí, entre meus dois últimos filmes, decidi: ‘tá certo, vou fazer um Raio-X’. Foi aí que vi os estragos.”