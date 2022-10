‘Adão Negro’: cena pós-créditos indica nova rivalidade entre heróis

Esse artigo contém spoilers de Adão Negro.

Os rumores não são mais rumores. O Super-Homem está de volta. E ele está em rota de colisão com o Adão Negro.

Henry Cavill voltou ao universo de filmes da DC com uma aparição especial como Super-Homem na cena pós-créditos de Adão Negro, junto ao personagem do título vivido por Dwayne Johnson e Amanda Waller, de Viola Davis (personagem que ela interpretou em vários filmes Esquadrão Suicida e em Peacemaker, da HBO Max).

Desde a premiere mundial de Adão Negro no México, as redes sociais fervilhavam com rumores de que Cavill estaria de volta como Super-Homem, algo que Johnson verbalizou desejo de acontecer. Não é necessário muito manejo digital no Twitter para encontrar a cena online.

No filme, Waller e a Sociedade de Justiça da América (Gavião Negro, Sr. Destino, Esmaga-Átomo e Ciclone) tentam, sem sucesso, capturar o Adão Negro após ele acordar de milhares de anos de prisão. Em vez disso, a Sociedade de Justiça e o Adão Negro são forçado a trabalhar juntos para derrotar Sabbac, um mortal transformado em deus por demônios, e eles se separam de forma amigável ao fim do filme. Mesmo que eles não se tornem um time, ninguém no time de heróis da Sociedade de Justiça de Waller é forte o bastante para derrotar o Adão Negro. Ele se estabelece como um deus imparável entre os mortais.

Na cena pós-créditos, Waller promete ao Adão Negro, via mensagem de vídeo, que ele pode permanecer em paz em sua terra natal, Kahndaq, mas avisa-o de que se ele pisar fora das fronteiras, ela enviará alguém para abatê-lo. Adão Negro diz a Waller que não há ninguém no planeta que seja forte o suficiente para derrotá-lo. É quando Waller lembra ao Adão Negro que é bom que ela conheça pessoas de outros planetas.

Segundos depois, o Super-Homem aparece, acompanhado pela trilha sonora atemporal de John Williams. O Super-Homem diz a Adão Negro que eles precisam falar, no que parece um gesto de boa vontade. Os dois super-heróis se encaram de forma intensa antes que o filme se encerre em uma tela preta, com a grande questão de todas sendo se, e quando, nós veremos esses dois juntos novamente nas telonas. A se isso acontecer, será a união de um dos maiores super-heróis da DC e um dos mais obscuros anti-heróis, ou será o que muitos fãs querem para esses dois: o filme com a luta dos super-heróis.

A breve aparição de Cavill como Super-Homem é um retorno triunfante para o personagem. Nunca lhe foi dado uma sequência apropriada ao seu filme de 2013, O Homem de Aço. Em vez disso, ele foi diretamente para uma batalha contra o cavaleiro das trevas de Ben Affleck em Batman vs Superman - A Origem da Justiça e se uniu com Affleck na Liga da Justiça de 2017. Um tempo depois disso, parecia como se Cavill tivesse dito adeus ao personagem. Mas os relatos que agora vêm à tona indicam uma sequência do Homem de Aço e seu retorno ao universo de filmes da DC como prioridades da Warner Bros. em sua controversa fase de transição, que está focando mais em filmes e menos em streaming após uma fusão com a Discovery.

Após o trabalho de cerca de uma década para trazer o Adão Negro às telas, Johnson agora tem um monte de opções para sequências caso as bilheterias e a reação dos fãs as permitam. Um encontro de peso entre o Super-Homem de Cavill e o Adão Negro de Johnson pode ser um cenário muito suculento para a Warner Bros. e a DC ignorarem - e pode ajudar a DC em encontrar relevância. Dado o quão corrida a formação da Liga da Justiça foi sob o comando de Zack Snyder, talvez a melhor abordagem seja dar a Cavill seu momento para brilhar em filme e depois trazê-lo para uma potencial continuação de Adão Negro.

O Adão Negro de Johnson também deve dividir a tela com o Shazam de Zachary Levi, que é o maior rival do Adão Negro nos quadrinhos. Uma estrela menor no papel do Adão Negro já poderia ter aparecido na franquia de filmes Shazam, mas não havia como Johnson tocar o segundo violino no filme de qualquer super-herói após esperar tanto tempo para trazer o Adão Negro às telas.

Um espetáculo do Adão Negro e do Super-Homem provavelmente seria preferido pelos fãs ante um entre o Adão Negro e Shazam, e talvez também pela Warner Bros. Mas talvez Johnson tenha em seu coração que ambos podem acontecer.