Adrien Brody comenta retorno aos holofotes após Oscar: ‘Nada se conectou como O Brutalista’

ENVIADA ESPECIAL A LOS ANGELES - Adrien Brody venceu seu segundo Oscar, por O Brutalista, no último domingo, 2 – 22 anos após levar seu primeiro, por O Pianista. No período que separou as duas vitórias, porém, o ator não chegou a manter o mesmo nível de protagonismo em seus papéis, tendo optado por filmes menores, como os do diretor Wes Anderson (O Grande Hotel Budapeste), ou por participações em séries como Peaky Blinders e Succession.

Ele mesmo comentou o assunto em conversa com jornalistas, após sua vitória “Eu tenho trabalhado muito nos últimos 22 anos, mas nada se conectou neste nível, e sou muito consciente disso”, disse, expressando sua gratidão ao diretor Brady Cobert e à roteirista Mona Fastvold, responsáveis por O Brutalista.

Intolerância e família

Brody aproveitou o momento para se posicionar contra a intolerância – tema pertinente, visto que no filme interpreta um arquiteto húngaro e judeu que sobrevive ao Holocausto e se muda para os Estados Unidos após o fim da Segunda Guerra Mundial. "Acho que todos sabemos que é um momento importante para reconhecer que não há lugar para a intolerância", disse ele, em conversa com jornalistas da qual o Estadão participou. "O ódio e a opressão não têm lugar neste mundo, e devemos aprender com o passado".

O artista ainda contou como o filme lhe deu a chance de homenagear seus avós, imigrantes que deixaram a Hungria para construir uma vida nos Estados Unidos

“As lutas dos meus avós, bem como as perdas e a resiliência deles, abriram caminho para a minha boa sorte, e tive a oportunidade de honrá-los com este filme”, afirmou. “Aprendi sobre as dificuldades de muitas pessoas, de várias origens e etnicidades, e isso me fez consciente da necessidade de sermos empáticos.”

Brody ressaltou que a história do filme dirigido por Brady Corbet, sobre um arquiteto que vai para os Estados Unidos após a Segunda Guerra e acaba envolvido em uma construção ambiciosa, trata de “injustiça (...) e das vidas das pessoas que sonham em se ver livres da opressão e das circunstâncias difíceis”.

O Brutalista está em cartaz nos cinemas brasileiros.