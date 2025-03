O Brasil agora é dono de um Oscar. Após a vitória de Ainda Estou Aqui como Melhor Filme Internacional, o filme dirigido por Walter Salles ganhou data de estreia no Globoplay: 6 de abril.

Ainda Estou Aqui Foto: Alile Dara Onawale/Divulgação

PUBLICIDADE A informação foi divulgada por Maria Beltrão após o encerramento da transmissão do Oscar na Globo. Segundo a jornalista, o longa fica em cartaz nos cinemas até o dia 2, chega ao catálogo do Globoplay no dia 6. Ainda Estou Aqui recebeu três indicações ao Oscar 2025, em Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz e Melhor Filme. O diretor, Walter Salles, subiu ao palco do Dolby Theatre para receber o prêmio de Internacional, e dedicou o prêmio a Eunice Paiva, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro.

Publicidade

“Obrigado, primeiro, em nome do cinema brasileiro. Estou honrado por receber este prêmio, neste grupo tão extraordinário de cineastas. Isso vai para uma mulher que, após uma perda sofrida durante um regime autoritário, decidiu não se curvar e resistir. Então este prêmio vai para ela. Seu nome é Eunice Paiva, então é dela. E vai para as duas mulheres extraordinárias que lhe deram vida. Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Tom Bernard, Michael, vocês são os melhores. Muito obrigado por isso. É uma coisa extraordinária, extraordinária. Muito obrigado.”

Falando à imprensa após a vitória, o realizador disse que o público brasileiro viro “coautor” do filme. "O que aconteceu no Brasil foi retratado por jornais, e perceberam que havia um filme quebrando as barreiras da polarização política no Brasil e oferecendo uma reflexão", explicou.

Publicidade

Ainda Estou Aqui é inspirado no livro homônimo escrito por Marcelo Rubens Paiva, e conta a história de resiliência de Eunice Paiva (Fernanda Torres). Após seu marido, o engenheiro e ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), ser sequestrado e morto pela ditadura militar brasileira, Eunice precisa tomar as rédeas da família e ser uma fonte de resistência para os filhos.