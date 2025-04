‘Ainda Estou Aqui’ chega ao streaming: Como assistir ao filme vencedor do Oscar 2025

O filme protagonizado por Fernanda Torres estreou nos cinemas brasileiros em 7 de novembro e foi assistido por 5,834 milhões de espectadores no País ao longo de 21 semanas, tornando-se o sétimo longa nacional mais visto do século. As últimas sessões foram exibidas na quinta-feira, 3, antes do filme sair de cartaz oficialmente.

Baseado no livro autobiográfico homônimo de Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui acompanha a luta de Eunice Paiva após o desaparecimento do marido, o ex-deputado Rubens Paiva, durante a ditadura militar, em 1971.