‘Ainda Estou Aqui’ supera marca de 1 milhão de espectadores

Ainda de acordo com a empresa, que compila e divulga dados de bilheteria do mundo todo, a produção estrelada por Fernanda Torres e Selton Mello foi a segunda maior bilheteria do período entre 14 e 17 de novembro. Com uma arrecadação de R$11,07 milhões no final de semana, Ainda Estou Aqui ficou atrás apenas da grande estreia da semana, Gladiador 2, que registrou R$17,36 milhões. O terceiro colocado foi Operação Natal, que arrecadou R$4,95 milhões.

Ainda Estou Aqui estreou no último dia 7, derrubando Venom: A Última Rodada e assumindo a liderança da bilheteria naquele final de semana. Até o momento, o filme já arrecadou R$23,5 milhões no Brasil.