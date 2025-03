‘Ainda Estou Aqui’: todos os prêmios até agora

O diretor Walter Salles recebe o prêmio de Melhor Filme Internacional por 'Ainda Estou Aqui' Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Com uma torcida intensa, o Brasil celebrou a vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar deste domingo, 2. O filme, que concorreu nas categorias de Melhor Atriz, Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, levou este último prêmio — marcando a primeira conquista brasileira na maior premiação de cinema do mundo.

A primeira vez que o País esteve no Oscar foi com Central do Brasil. Também dirigido por Walter Salles, o filme disputou a estatueta de Melhor Filme Internacional em 1999, mas foi superado por A Vida é Bela.

Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva em 'Ainda Estou Aqui'. Filme rendeu o primeiro Globo de Ouro da brasileira. Foto: Alile Dara Onawale/Divulgação

PUBLICIDADE Desde a sua estreia, em 7 de novembro do ano passado, Ainda Estou Aqui se tornou um fenômeno, acumulando mais de 4 milhões de espectadores no Brasil. O marco também aconteceu nos Estados Unidos, 22 anos após a exibição do último filme brasileiro no país. Com 29 prêmios até o momento, o filme também garantiu o primeiro Globo de Ouro de Fernanda Torres. A brasileira foi premiada como Melhor Atriz por sua interpretação de Eunice Paiva.

Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui conta a história da família Paiva e de sua resistência contra a ditadura militar. Na década de 70, Rubens Paiva, patriarca da família, desapareceu após ser raptado por militares. O filme mostra a batalha de Eunice, mulher de Rubens, e mãe de Marcelo e mais quatro crianças, por justiça e memória de seu marido.

Fernanda Torres e Selton Mello interpretam Eunice e Rubens Paiva em 'Ainda Estou Aqui'. Foto: Alile Dara Onawale/Divulgação

Confira a lista de prêmios que Ainda Estou Aqui já ganhou

Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) - Melhor Longa-metragem Brasileiro

Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine) - Melhor Longa-metragem Brasileiro

Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) - Melhor Filme e Melhor Atriz (Fernanda Torres)

Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ) - Melhor Filme de 2024

Prêmio F5 - Melhor Filme, Atuação Infanto Juvenil (Cora Mora) e Atuação em Filme (Fernanda Torres)

Prêmio Arcanjo de Cultura - Cinema (“Ainda Estou Aqui”)

⁠Mostra Internacional de Cinema de São Paulo - Melhor Filme Nacional de Ficção

Festival Internacional de Cinema de Veneza (Itália)- Melhor Roteiro, SIGNIS Award e Green Drop Award

Cinema for Peace Awards (Alemanha) - Filme Mais Valioso do Ano

Latino Entertainment Film Awards (EUA) - Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Atriz (Fernanda Torres)

Dorian Awards (EUA) - Melhor Filme em Língua Não Inglesa do Ano

Gold Derby (Júri Popular) (EUA) - Melhor Filme, Melhor Atriz (Fernanda Torres) Melhor Roteiro Adaptado (Murilo Hauser e Heitor Lorega) e Melhor Filme Internacional

Festival Internacional de Cinema de Roterdã (Holanda) - Prêmio do Público

Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara (SBIFF) (EUA) - Virtuosos Award (Fernanda Torres)

Prêmios Goya (Espanha) - Melhor Filme Ibero-Americano

Satellite Awards 2025 (EUA) - Melhor Atriz em Filme de Drama (Fernanda Torres)

Prêmio da Associação de Críticos de Porto Rico (EUA) - Melhor Longa-Metragem Internacional

Festival de Cinema de Palm Springs (EUA) - Melhor Longa-Metragem Internacional (FIPRESCI)

Pingyao International Film Festival (China) - Crouching Tiger Hidden Dragon East - West Award

Philadelphia Film Festival (EUA) - Masters Of Cinema (Prêmio do Público - Menção Honrosa)

Globo de Ouro 2025 (EUA) - Melhor Atriz em Filme de Drama (Fernanda Torres)

⁠New Mexico Critics Awards 2024 (EUA) - Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Roteiro Adaptado (Runner-up 2 lugar)

⁠National Board of Review (NBR Awards) (EUA) - Top Cinco Filmes Internacionais

Festival international du film d’histoire de Pessac (França) - Prix du Public e Prix Danielle Le Roy du Jury Étudiant

Miami Film Festival (EUA) - Prêmio do Público

Mill Valley Film Festival (EUA) - Favorito do Público

⁠Vancouver International Film Festival (Canadá) - Prêmio do Público

Critics' Choice Association - Celebration of Latino Cinema & Television (EUA): Melhor Atriz Internacional (Fernanda Torres)

Oscar 2025 (EUA) - Melhor Filme Internacional

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais