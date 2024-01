Alain Delon é colocado sob ‘proteção judicial’ para acompanhamento médico

A Justiça designou um representante legal, que deverá acompanhar o ator de 88 anos em seu tratamento médico e na escolha de seus cuidadores, segundo um documento consultado pela AFP. Em 10 de janeiro, os advogados de Alain Delon e seu filho mais velho, Anthony, solicitaram que a lenda do cinema francês fosse colocado sob “proteção” por “motivos de saúde”.

Depois, em 13 de janeiro, foi realizada uma avaliação por um médico designado pela promotoria, de acordo com os mesmos advogados.

O auto de 25 de janeiro do juiz de tutela aponta que “existe um desacordo entre os três filhos do Sr. Alain Delon, em particular com relação a sua atenção médica” e os cuidadores “encarregados de seu acompanhamento”.