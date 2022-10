Alec Baldwin chega a acordo com a família de Halyna Hutchins, diretora morta em set de filmagem

Continua após a publicidade

O ator Alec Baldwin disse na quarta-feira, 5, que chegou a um acordo civil com a família de uma mulher que ele matou a tiros no ano passado em um filme ambientado nos Estados Unidos. O ator norte-americano estava segurando uma pistola Colt durante um ensaio para Rust, um faroeste filmado no Novo México em outubro passado, quando disparou uma bala que matou Halyna Hutchins, a diretora de fotografia de 42 anos do filme.

Alec Baldwin: acordo com a família da diretora Foto: KENA BETANCUR / AFP

“Temos o prazer de anunciar hoje o acordo do processo civil movido em nome da família Hutchins”, disse Baldwin no Instagram. “Durante esse difícil processo, todos mantiveram o desejo de fazer o que era melhor para o filho de Halyna”, acrescentou.

Baldwin, produtor e estrela de Rust, foi informado de que a arma estava segura e disse anteriormente que não puxou o gatilho. A produção do filme continuará em janeiro, disseram seus diretores em comunicado na quarta-feira, com o marido de Hutchins, Matthew Hutchins, assumindo o papel de produtor executivo.

“Não tenho interesse em me envolver em recriminações ou atribuições de culpa (aos produtores ou ao Sr. Baldwin)”, disse Matthew Hutchins no comunicado. “Todos nós acreditamos que a morte de Halyna foi um terrível acidente”, acrescentou. Ele também disse que “todos os atores principais originais” retornarão ao set. O diretor do filme, Joel Souza, que também ficou ferido no incidente, disse que dedicaria seu trabalho “para honrar o legado de Halyna e deixá-la orgulhosa”.

“Embora seja certamente agridoce, estou satisfeito que juntos estamos agora completando o que Halyna e eu começamos”, disse ele em comunicado também na quarta-feira. O processo da família estava entre uma série de processos civis sobre o incidente que chocou Hollywood e levou à proibição permanente de armas nos sets. Os investigadores não apresentaram acusações criminais contra nenhum dos envolvidos na tragédia, embora tenham se recusado a demiti-los.