Alec Baldwin critica falta de consciência dos americanos sobre temas globais

Durante o Festival de Cinema de Torino, que acontece no Cinema Massimo, na cidade de Turim, na Itália, o ator Alec Baldwin, 66 anos, criticou a desinformação dos americanos sobre questões importantes no cenário internacional. Segundo ele, os Estados Unidos enfrentam um “vácuo de informação” que dificulta a compreensão de temas urgentes.

“Há um buraco, um vácuo… uma lacuna de informação para os americanos. Eles estão muito desinformados sobre a realidade, sobre o que realmente está acontecendo: mudanças climáticas, Ucrânia, tudo isso. Todas as grandes questões do mundo, os americanos têm apetite para apenas um pouco de informação”, declarou.

Alec Baldwin durante o Festival de Cinema de Torino, na Itália Foto: Matteo Secci/AP

PUBLICIDADE O artista explicou que o acesso à informação ainda é tratado como um “negócio”, o que contribui para essa lacuna de conhecimento. “Esse vácuo é preenchido pela indústria cinematográfica. Não apenas por produções independentes ou documentários, mas também por filmes narrativos, onde cineastas, investidores, estúdios e plataformas de streaming estão dispostos a seguir dessa forma.”

Acidente em sete de Rust foi o maior desafio de sua vida

Em entrevista à Variety durante o evento, Alec Baldwin falou sobre o trágico acidente que ocorreu no set do filme Rust e classificou como o maior desafio de sua vida. As filmagens do longa foram interrompidas em outubro de 2021, quando uma arma cenográfica manuseada pelo ator disparou acidentalmente, causando a morte da fotógrafa Halyna Hitchins.

Joel Souza, diretor de Rust, também foi ferido. O astro de Hollywood foi indiciado por homicídio culposo, mas o caso foi arquivado em julho após o Ministério Público não apresentar provas essenciais para o processo.

“Isso é a coisa mais difícil que já enfrentei na minha vida. Além das próprias vítimas, o que mais me dói é o impacto disso na minha esposa. Temos lidado com muito sofrimento. Estamos tentando usar o vento a nosso favor, nos afastar dessas coisas. Porque o filme não se sustenta sozinho. Sempre será ofuscado por isso”, disse à Variety.

Ele ainda revelou que não assistiu à versão final do filme, mas que espera que Rust seja lançado. “Recebi uma versão preliminar no início, antes de tudo ficar mais conturbado e difícil. Então, não assisti ao filme.”

Baldwin também acrescentou que espera que os investidores do projeto recuperem seus recursos, e citou Matt Hutchins, viúvo da fotógrafa morta no incidente. “Espero que o filme seja vendido e que ele [Matt Hutchins] receba seu dinheiro. Todos fizemos um acordo com ele e queremos cumpri-lo.”