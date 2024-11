Alec Baldwin relembra acidente no set de ‘Rust’: ‘A coisa mais difícil que já enfrentei’

Alec Baldwin definiu o acidente que ocorreu no set de Rust como o maior desafio de sua vida. As filmagens do filme foram interrompidas em outubro de 2021, quando uma arma cenográfica manuseada pelo ator disparou acidentalmente, causando a morte da fotógrafa Halyna Hitchins.

Alec Baldwin relembrou acidente com arma cenográfica nas filmagens de 'Rust'. Foto: Matteo Secci/AP

PUBLICIDADE Joel Souza, diretor de Rust, também foi ferido. O astro de Hollywood foi indiciado por homicídio culposo, mas o caso foi arquivado em julho após o Ministério Público não apresentar provas essenciais para o processo. “Isso é a coisa mais difícil que já enfrentei na minha vida. Além das próprias vítimas, o que mais me dói é o impacto disso na minha esposa. Temos lidado com muito sofrimento. Estamos tentando usar o vento a nosso favor, nos afastar dessas coisas. Porque o filme não se sustenta sozinho. Sempre será ofuscado por isso”, disse em entrevista à Variety.

Ele ainda revelou que não assistiu à versão final do filme, mas que espera que Rust seja lançado. “Recebi uma versão preliminar no início, antes de tudo ficar mais conturbado e difícil. Então, não assisti ao filme.”

Baldwin também acrescentou que espera que os investidores do projeto recuperem seus recursos, e citou Matt Hutchins, viúvo da fotógrafa morta no incidente. “Espero que o filme seja vendido e que ele [Matt Hutchins] receba seu dinheiro. Todos fizemos um acordo com ele e queremos cumpri-lo.”

O ator finalizou o discurso alegando que deseja deixar o episódio para trás e focar seu tempo e energia em sua família. “Os últimos dois anos dessa situação simplesmente me degastaram, me drenaram. Tenho a obrigação como qualquer outro homem que é pai, ou casais de pais - dois homens que têm filhos, seja como for - temos a obrigação de dedicar o melhor de nós para nossos filhos. E essa tem sido a parte mais difícil para mim”, disse.