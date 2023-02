Alec Baldwin se declara inocente por morte da diretora de fotografia do filme ‘Rust’

Alec Baldwin, de 64 anos, deveria comparecer ao tribunal nesta sexta para sua primeira audiência, mas entrou com um recurso no dia anterior, apresentando por escrito sua declaração de inocência.

Alec Baldwin em set do filme 'Rust' Foto: - / AFP

A estrela de Hollywood tenta provar sua inocência na tragédia ocorrida no set do filme em que ele estrelou e co-produziu. Baldwin estava segurando um revólver Colt .45 durante os ensaios de produção em outubro de 2021, quando a arma disparou e feriu a diretora de fotografia Halyna Hutchins, que morreu pouco depois.

O ator afirma que não puxou o gatilho e que o assistente de direção lhe disse que a arma estava “fria” quando ele a entregou. A gíria é utilizada no mundo do entretenimento como sinônimo de descarregada. O ator foi acusado em janeiro deste ano pelo tribunal do Novo México, estado onde o filme foi rodado.

“Demos outro passo importante para garantir justiça para Halyna Hutchins”, disse Mary Carmack-Altwies, primeira promotora judicial do Novo México, na época. “No Novo México ninguém está acima da lei, e haverá justiça.”

A diretora do filme, Hannah Gutierrez-Reed, também foi acusada de homicídio culposo. Os pais e a irmã de Hutchins entraram com uma ação civil contra Baldwin e os outros produtores de Rust que já haviam chegado a um acordo financeiro com o viúvo da vítima.