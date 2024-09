Almodóvar reflete sobre vida, eutanásia e morte no Festival de Veneza: ‘Não consigo compreender’

The Room Next Door é baseado no livro What are you going through, escrito por Sigrid Nunez.

Controle total

O autor de Ata-me é conhecido por controlar rigorosamente sua obra artística. Tudo, do roteiro, cenário ao figurino, tem que ter sua aprovação.

Ícone da cena espanhola, Almodóvar começou com comédias kitsch e ousadas, como Pepi, Luci e Bom ou O que eu fiz para merecer isso?.