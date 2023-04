Ben Affleck e Matt Damon, amigos e juntos mais uma vez, brilham em Air - A História por Trás do Logo

AP - Enquanto Ben Affleck e Matt Damon escreviam O Último Duelo, seu primeiro roteiro juntos desde Gênio Indomável, o grande sucesso de 1997, eles notaram que estava faltando alguma coisa em suas carreiras sinuosas e quase sempre separadas. “Lembro que um dia minha mulher me disse: ‘Não ouço você dar risada assim há uns 15 anos’”, diz Damon. “Saímos daquela experiência pensando: por que não fazemos isso mais vezes? E, chegando aos 50, você simplesmente diz: se não fizermos disso uma prioridade, não vai acontecer.”

Agora, mais de 25 anos depois que começaram a fazer sucesso em Hollywood – tão entrelaçados que chegaram a dividir a conta bancária –, Affleck e Damon voltam a formar um time. Affleck dirige e Damon estrela Air -A História Por Trás do Logo , o novo filme sobre a oferta da Nike a Michael Jordan, que estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 6.

Ben Affleck e Matt Damon, premiados no Globo de Ouro de 1998 pelo filme 'Gênio Indomável' Foto: Sam Mircovich/Reuters

Esse filme, original da Amazon Studios, constitui apenas uma parte de sua nova colaboração. É o primeiro lançamento de sua nova produtora, a Artists Equity. Affleck é o executivo-chefe, Damon é o diretor de conteúdo. Parte de sua missão é dar lucros proeminentes à equipe e ao elenco.

Para Affleck, Air – no qual a então iniciante Nike busca um acordo para um novo modelo de tênis com Jordan, enquanto sua mãe (interpretada por Viola Davis) defende o valor do filho – representa o que eles esperam fazer com a nova empresa.

“Acreditamos que muitos artistas realmente significativos são subestimados e desvalorizados e fazem uma grande diferença na qualidade da experiência de um filme”, disse Affleck em entrevista ao lado de Damon. “Queremos meio que adotar a abordagem que foi usada com Michael Jordan, que é reconhecer os artistas e dizer: são vocês que merecem ser recompensados. Vocês que estão gerando a arte, a beleza, a majestade.”

Matt Damon e Viola Davis em cena de 'Air - A História Por Trás do Logo' Foto: Amazon Prime Video/AP

E com Air talvez já estejam conseguindo um primeiro sucesso. O filme, estrelado por Jason Bateman, Chris Tucker, Chris Messina e Julius Tennon, atraiu ótimas críticas desde a première no SXSW. A Amazon ficou tão satisfeita que decidiu lançá-lo nos cinemas de todo o país.

Matt Damon (esq.) e Ben Affleck têm uma das amizades mais sólidas de Hollywood Foto: Ashley Landis/AP

Tudo isso explica algumas das razões pelas quais Affleck – apesar dos memes Affleck Sad (Ben Affleck Triste) e dos vídeos dele taciturno no Grammy – está genuinamente feliz. Com certeza houve altos e baixos: Affleck já foi franco sobre as batalhas contra o alcoolismo no passado. Mas agora, apesar de parecer, como ele diz, “notoriamente infeliz”, está sentindo o contrário.

Why Ben Affleck look so sad you’re with J Lo bro 😂😂😂 #Grammys2023 pic.twitter.com/ZN3AUhbLk9 — Devin’s Bookie (@DevinsBookie) February 6, 2023

E os memes? Affleck os culpa por momentos fora de contexto e pelo fato de sempre ter uma dúzia de câmeras apontadas para ele.

Ben Affleck looking sad at Walt Disney World pic.twitter.com/CYapze7LjW — Sad Ben Affleck (@sadbenaffleck) March 8, 2016

“A fotografia isolada dá aquela impressão: olhe só para este sujeito infeliz”, diz Affleck. “Mas, na verdade, estou muito feliz. Tenho uma vida boa. Sou muito sortudo. Apesar dos memes. Talvez meu rosto relaxado deixe algo a desejar.”

“Seu rosto relaxado tem cara de m...”, diz Damon, rindo.

Depois de uma temporada tumultuada como Batman e outra passagem turbulenta pelos tabloides, Affleck está de volta para fazer o tipo de projeto que lhe rendeu o prêmio de melhor filme uma década atrás, com Argo.

A nova parceria de Ben Affleck e Matt Damon

A Artists Equity, com sede em Los Angeles, é uma espécie de suporte para o lendário começo da dupla. Eles a fundaram para ajudar a definir o curso para o próximo capítulo da vida (Damon tem 52 anos, Affleck 50) e transformar o tempo juntos em uma espécie de compromisso. A produtora também permite que Affleck fique mais com os filhos de seu casamento com Jennifer Garner. No ano passado, ele se casou com Jennifer Lopez.

Uma pessoa que eles convenceram com seu novo empreendimento foi Viola Davis. Embora a mãe de Jordan fosse originalmente um papel muito pequeno, a lenda da NBA enfatizou sua importância para a história ao se encontrar com Affleck. Jordan disse que Davis era a única atriz possível para o papel.

Viola Davis, como Deloris Jordan, mãe de Michael Jordan, no filme 'Air' Foto: Ana Carballosa/Prime Vdeo

Davis reconheceu o que Affleck e Damon estavam tentando promover. Ela tem sua própria produtora progressista, a Juvee Productions, que dirige com o marido, Tennon. (A produtora esteve por trás de A Mulher Rei no ano passado.) Davis disse que trabalhar em Air foi uma das melhores experiências de sua carreira.

“O que eles estão fazendo é trazer o cinema de volta para os artistas, que é onde deveria estar”, diz Davis. “Existem muitos obstáculos no caminho dos artistas, e o maior obstáculo é a própria indústria.” “O que eles estão fazendo é a nossa fantasia como atores, especialmente quando atingimos um certo nível”, acrescenta Davis. “Queremos autonomia e liberdade de ação.”

Os projetos futuros

Entre os próximos filmes da Artists Equity estão The Instigators, longa de assalto estrelado por Damon e Casey Affleck, e Unstoppable, com Lopez e Jharrel Jerome. Embora o alcance de Lopez tenha sido exibido em filmes recentes como As Golpistas, Hollywood muitas vezes parece insegura de como utilizar seu talento.

“Concordo com essa observação”, diz Affleck. “O conjunto de expectativas impostas a ela era inerentemente limitante. Você viu com As Golpistas que ela foi capaz de mostrar o que pode fazer.”

Em Unstoppable, Affleck diz, ela faz um papel não muito diferente de Davis em Air, como a mãe de um campeão de luta livre da faculdade nascido com uma perna só.

“Acho que ela está no auge”, diz Affleck. “Está fazendo um trabalho extraordinário em grande parte porque está dando esse passo para assumir a responsabilidade pelo que está fazendo, em vez de dizer: ‘É isso que me ofereceram.’”

Nike

A noção de marca pessoal está no centro de Air. Na época, a Nike estava em um distante terceiro lugar atrás da Converse e da Adidas, mas seus executivos chegaram a um conceito que anteciparia muito do que se seguiu desde então no marketing: o tênis não seria apenas usado por Jordan, seria também seu símbolo.

“Sempre achei essa ideia confusa, meio que um anátema. As pessoas são muito complicadas, contraditórias e cheias de nuances, e as marcas são simples”, diz Affleck. “Então, a ideia de que uma pessoa pode ser uma marca é algo difícil de conciliar. Nunca fui bom nisso, nem tive muito interesse nisso. Obviamente, a marca de Michael – excelência, grandeza, majestade – se você vai ter uma marca, é essa que você quer ter.”

Mas a marca Damon-Affleck – se é que é uma marca – está indo bem. Houve muitos percalços ao longo do caminho para ambas as estrelas. Mas perdurou a ideia de que eles são uma dupla criativa, uma das amizades mais sólidas de Hollywood. Quem nunca sonhou em fazer sucesso no cinema com seu melhor amigo? As pessoas têm carinho por eles porque eles têm carinho um pelo outro.

Air apresentou uma nova reviravolta em sua duradoura parceria: pela primeira vez, Affleck estava dirigindo Damon. Recentemente, Affleck percebeu que todo o projeto se devia ao apoio de Damon a ele como diretor.

“Foi um gesto muito generoso e gentil, que é muito próprio de Matt, dessa amizade, de toda a sua vida”, diz Affleck. “É por isso que você tem bons amigos. Quando coisas assim acontecem, você quase nem percebe que eles fizeram a escolha certa e foram gentis. É uma prova de por que ainda somos amigos. Eu sei que não é por minha causa.”

Damon, sem perder o ritmo, sorri. “Só falei mal de você pelas costas’. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU