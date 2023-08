‘Amizade Colorida’: Ícaro Silva e Maria Bopp vão estrelar versão brasileira de comédia romântica

O clássico filme de comédia romântica Amizade Colorida vai ganhar uma versão brasileira. O remake do longa de 2011 protagonizado por Mila Kunis e Justin Timberlake vai ser estrelado por Maria Bopp e Ícaro Silva.

A informação foi divulgada pelo Deadline e compartilhada por Maria nas redes sociais. A atriz vai dar vida a Julia, uma caça-talentos que traz Daniel (Ícaro) de Salvador para uma entrevista em São Paulo.

Ele resiste a oportunidade de trabalhar em uma empresa de tecnologia, mas, depois de um dia com Julia, ele é convencido a se mudar para São Paulo.

Assim como na trama original, os protagonistas iniciam uma amizade colorida e, posteriormente, desenvolvem sentimentos um pelo outro. A data de estreia ainda não foi revelada.

O remake é produzido pela Sony e Biônica Filmes. Rafael Gomes é o diretor do longa que conta ainda com Daniel Furlan, Gisele Fróes, Tuca Andrada e Luiz Pepeu no elenco. No Instagram, Maria celebrou a novidade e revelou que as gravações foram encerradas.