‘Amo envelhecer’, diz Harrison Ford no Festival de Cannes

AFP - ‘Amo envelhecer”, declarou o ator Harrison Ford, de 80 anos, no Festival de Cannes, nesta sexta-feira, 19, onde apresentou o quinto filme da saga Indiana Jones, no qual ele aparece em algumas cenas, um pouco mais jovem, graças a efeitos especiais.

Cannes (France), 19/05/2023.- US actor Harrison Ford attends the press conference for 'Indiana Jones And The Dial Of Destiny' during the 76th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 19 May 2023. The movie is presented out of the competition of the festival which runs from 16 to 27 May. (Cine, Francia) EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER / POOL Foto: EFE / EFE

O astro de Hollywood encarna pela última vez o aventureiro. “Não olho para trás e digo: ‘Gostaria de ser aquele cara de novo’. Eu amo envelhecer. Foi muito bom ser jovem, mas eu poderia estar morto, estou apenas mais velho”, brincou, em entrevista coletiva.

Harrison Ford e o diretor James Mangold, em entrevista durante o Festival de Cannes, onde apresentaram o quinto filme da saga Indiana Jones Foto: Sebastien Nogier/EFE

O ator recebeu uma Palma de Ouro honorífica ontem, na estreia mundial do filme. Ele não deixará de trabalhar, porém não voltará a interpretar Indiana Jones.

Ford confirmou que fará uma nova temporada das séries 1923 (Paramount+) e Shrinking (Apple TV).

Veja o trailer de Indiana Jones e A Relíquia do Destino

Quando estreia o 5ª Indiana Jones

O novo filme da saga Indiana Jones, que foi anunciado com o título Indiana Jones e O Chamado do Destino e teve seu título alterado para Indiana Jones e a Relíquia do Destino, chega aos cinemas no dia 30 de junho.