Acho que muito pouca gente me conhece no Brasil, mas, por exemplo, na França, especialmente na Bretanha, sou muito conhecido. Isso porque a maioria dos navegadores que encontro são franceses. 80% da minha biblioteca de viagens é composta por livros em francês, e construímos muitos barcos no Brasil com projetos franceses.

Eles têm esse trauma de a língua francesa não ser mais universal, se recusam a falar inglês, mas sabem que há um cara no Brasil que faz viagens inspiradas neles. Então, não sou assediado na rua, mas, quando sou, isso não me incomoda. Vejo isso como uma demonstração de carinho e apreço.

Não sou muito ativo nas redes sociais, mas percebo, no caso da Tamara, por exemplo, o quanto as pessoas interagem com ela no Instagram. Antigamente, quando voltava de uma viagem, tinha histórias para contar o ano todo. Hoje, todo mundo já acompanhou tudo online, então chego às reuniões com amigos sem nada novo para contar.