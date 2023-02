Animação espanhola ‘As Múmias e o Anel Perdido’ é ideal para divertir as crianças

Se há uma característica marcante em As Múmias e o Anel Perdido, filme que chega aos cinemas nesta quinta, 23, é seu multiculturalismo. Afinal, o filme é uma produção espanhola sobre múmias do Egito Ptolomaico, que participam até de corridas com bigas romanas, e que, ao atravessar um portal, vão parar em Londres, a capital da Inglaterra, nos dias de hoje.

Parece - e realmente é - uma salada. O filme, dirigido pelo estreante Juan Jesús García Galocha, não tem preocupação em estabelecer uma história minimamente plausível. Na trama, o jovem Thut (Joe Thomas, na dublagem original) é escolhido, por acidente, como a alma gêmea da princesa Nefer (Eleanor Tomlinson). Não tem saída, é seu destino. Até que, sem muita explicação, ele acaba descobrindo um portal no tempo e vai para a Inglaterra.

Um crocodilo mumificado, Thut, e seus companheiros vagam pelas ruas de Londres em uma divertida jornada em busca de um anel ancestral de propriedade da Família Real das Múmias, roubado pelo ambicioso arqueólogo Lorde Carnaby. Foto: Warner Bros

Joia

A partir daí, ao lado da futura amada, do irmão (Santiago Winder) e de um crocodilo mumificado, Thut e seu grupo começam a vagar pelas ruas britânicas não só estranhando os arredores, como também procurando um anel essencial para que o casamento ocorra. A joia, antes dessa viagem de tempo-espaço, foi roubada por um arqueólogo vigarista, que descobriu a passagem mágica e conseguiu levar os bens de Thut.

É uma bagunça sem muita explicação. Galocha parece não estar interessado em criar regras para esse universo - algo essencial nas melhores animações, indo desde a mente de uma criança em Divertidamente até as fábulas de Shrek. É preciso ter boa vontade para embarcar nas soluções, histórias e acontecimentos de As Múmias e o Anel Perdido, que vão se sucedendo aos tropeços. A lógica, pelo visto, ficou perdida nas areias do Egito.

No entanto, a animação da Warner consegue ter algo de simpático e divertido debaixo de suas camadas mais superficiais. A união dos personagens traz uma boa mensagem para as crianças, enquanto o estranhamento ao ambiente dos humanos nos dias de hoje é o ponto alto - que poderia ser mais bem desenvolvido. Nada impede, porém, que as crianças tenham a imaginação de como seria encontrar uma múmia na rua de casa.

A animação europeia entra na briga pelas bilheterias. Foto: Warner Bros

Lembra um pouco as histórias de As Aventuras de Tadeo, outra produção espanhola, que também tem múmias vivas e exploração de antiguidades. A criança pode até não ficar tão entretida com a história, mas sem dúvidas vai ter material de sobra para ficar pensando nas possibilidades, nas ideias e nos personagens que o filme cria. E isso, no final das contas, acaba sendo o ponto mais precioso de uma animação: divertir os pequenos.

Animações europeias passam por processo de popularização

Geralmente, quando se fala em animações europeias, é difícil não pensar em um cinema artístico, às vezes até mesmo voltado ao público adulto, com assuntos mais complexos do que o cinema norte-americano. Mas, nos últimos anos, é difícil não notar uma busca por produtos cada vez mais populares na Europa, que já tem em seu histórico títulos como Fuga das Galinhas e Wallace & Gromit: A Batalha dos Vegetais.

Esse processo de popularização das animações europeias é evidenciado pela presença de grandes produções no cinema e no streaming. É o caso de O Pequeno Príncipe, de 2015, produção francesa e canadense, e do espanhol Klaus, de 2019, da Netflix, amplamente divulgados e com grande bilheteria.

Alguns filmes conseguiram se destacar em importantes premiações, como é o caso de Perdi Meu Corpo, produção francesa de 2019; A Minha Vida de Abobrinha, feito em parceria entre Suíça e França, de 2016; Ernest & Celestine, filme produzido por França, Bélgica e Luxemburgo, em 2012, e, enfim, A Canção do Oceano, de 2014, da Irlanda, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo e França. Filmes premiados e também com boa bilheteria.

Esse sucesso decorre de alguns bons motivos. Há uma clara criatividade dos roteiros, que exploram temas variados e que nem sempre são abordados no cinema norte-americano. Além disso, a animação europeia tem se destacado pela qualidade técnica e artística, muitas vezes obtida com técnicas de animação tradicionais, como o stop-motion.

Diversidade

Outro fator importante é a diversidade cultural. Ao contrário do cinema americano, a animação europeia traz histórias de várias partes do continente, com uma riqueza cultural e visual única. Algo causado por essas parcerias entre países até mesmo fora da União Europeia - Alê Abreu, de Perlimps, fez coprodução com a França em O Menino e o Mundo.

Agora, só falta uma grande bilheteria que chegue perto de Pixar e DreamWorks, os grandes estúdios. Para efeito de comparação, de acordo com o Box Office Mojo, Ernest & Celestine faturou US$ 8 milhões; O Pequeno Príncipe, US$ 97 milhões. Lightyear, um dos maiores fracassos da Pixar, fez US$ 226 milhões. Produções pops como As Múmias e o Anel Perdido, distribuídas por grandes estúdios, podem começar a arranhar esse mercado tão precioso e difícil de acessar.