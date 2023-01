Animação ‘Planeta do Tesouro’ foi inovador no visual mas não teve o reconhecimento merecido

A aventura interestelar seguiu um adolescente angustiado, Jim Hawkins (Joseph Gordon-Levitt), seu enganador mentor ciborgue, John Silver (Brian Murray), e uma tripulação de alienígenas e animais antropomórficos através de perigosos fenômenos espaciais e corpos celestes para encontrar riquezas em uma localização remota.

Animação Planeta do Tesouro Foto: Disney

O elenco de vozes estelares também contou com Emma Thompson como a rígida Capitã Amelia e Martin Short como o robô falante B.E.N. O filme está disponível na Disney+. Para os diretores Ron Clements e John Musker, responsáveis por alguns dos lançamentos de animação mais lucrativos do estúdio (incluindo A Pequena Sereia e Aladdin), esta releitura do espaço sideral do romance seminal de Robert Louis Stevenson, Ilha do Tesouro, foi um adorável sonho nascido 17 anos antes de seu fatídico lançamento, em 2002. Durante o fim de semana de férias de cinco dias, a odisseia no espaço arrecadou apenas US$ 16,7 milhões nas bilheterias domésticas, com um orçamento de US$ 140 milhões, além de muitas críticas desfavoráveis.

Os analistas lutaram para determinar a causa de tal desapontamento financeiro cataclísmico. Alguns especialistas o consideraram uma vítima de um mercado familiar supersaturado (Harry Potter e a Câmara Secreta e Papai Noel 2 ainda ocupavam as telas), ou talvez tenha sido vítima de uma campanha de marketing baseada em um protagonista encrenqueiro.

Na época, o crítico da Variety, Andy Klein, elogiou o visual como um “dos melhores do estúdio”, mas sentiu que “o apelo total do filme pode ser prejudicado por um roteiro que raramente parece inspirado”. Roger Ebert não gostou da adaptação, escrevendo que “navios piratas, tempestades oceânicas e baleias reais (em oposição às baleias espaciais) são emocionantes o suficiente”.

Outros críticos pensaram nisso como mais uma prova da resistência dos jovens espectadores aos filmes de animação do gênero ficção científica após os tropeços de Titan A.E., lançado em 2000, e Atlantis: O Reino Perdido, que estreou em 2001. E alguns ainda culparam os videogames por terem captado a atenção de meninos pré-adolescentes - o público-alvo. Os mais preocupados chegaram a sugerir que a Disney deveria repensar todo o seu investimento em animação. Como sabemos agora, o estúdio não cedeu, mas, duas décadas depois, sua saga de ficção científica Mundo Estranho, que custou US$ 180 milhões, tropeçou no mesmo fim de semana de novembro, arrecadando apenas US$ 18,6 milhões.

Apesar da história conturbada de Planeta do Tesouro, este voo de fantasia difamado contém um tesouro de realizações subestimadas dignas de reavaliação. Tanto seu visual tecnologicamente avançado quanto a pungência de seus conflitos interpessoais o tornam uma anomalia brilhante na constelação da animação do início dos anos 2000 que merecia voar alto.Contada em um mundo onde designs do século 18 e estilizações futuristas colidem, esta é a história de um herói adolescente evoluindo de menino para homem.

Constantemente cruzando a linha entre o velho e o novo, na forma e na narrativa, Musker e Clements conduziram o clássico literário para o novo milênio e além das estrelas. A essência intersticial que define o filme também se reflete no artesanato por trás dele. Um triunfo desconhecido da inovação técnica, Planeta do Tesouro marcou um ponto de virada no uso de computação gráfica 3D em desenhos animados da Disney.O trabalho do animador veterano Glen Keane destacou essa transição.

O corpo do pirata foi animado à mão, enquanto seu braço biônico ganhou vida por meio de imagens geradas por computador.A maioria dos personagens, com exceção do robô B.E.N., foi desenhada à mão e habitada por cenários virtuais concebidos por meio de um processo conhecido como “tela profunda”, que permite aos artistas desenhar ambientes em 3D detalhados, para uma estética híbrida marcante.Uma sequência em que a nave principal, RLS Legacy (em homenagem a Robert Louis Stevenson), deve atravessar uma supernova perigosa serve como um exemplo imponente de uma das muitas instâncias em que essa combinação visionária de ferramentas modernas e animação artesanal à moda antiga surpreende.

Os marinheiros cujos desenhos foram animados tradicionalmente encaram a supernova de fogo realisticamente enquanto ela se torna um buraco negro para um cenário cheio de ação cheio de explosões interplanetárias. Entre as produções finais da Disney para implementar componentes 2D substanciais, Planeta do Tesouro ficou preso entre o passado e o futuro da animação.

No início dos anos 2000, o advento da animação gráfica em 3D como abordagem preferencial de redução de custos em relação à animação desenhada à mão começou a se firmar com concorrentes como a DreamWorks, que obteve sucesso com o vencedor do Oscar Shrek ou Blue Sky Studios, com seu sucesso de bilheteria A Era do Gelo.Além de sua concepção irretocável, Planeta do Tesouro também falou poderosamente com muitos adolescentes porque tratou a enxurrada de emoções com as quais os jovens lutam como legítima.

O herói aqui era rude no seu limite.Para esse conto intergaláctico sobre amadurecimento, os diretores transformaram Hawkins em um rebelde de 15 anos com cabelo trançado, que surfa nos céus em uma prancha movida a energia solar. Seu pai foi embora quando ele era criança e sua mãe amorosa, mas preocupada, parece não conseguir alcançá-lo. Para se encontrar e amadurecer, este galã taciturno deve partir em uma jornada épica.Quando o filme chegou aos cinemas, os críticos podem ter considerado esta versão de Jim um protagonista antipático, mas é precisamente sua atitude temperamental, desafio à autoridade e vulnerabilidade cautelosa que tornam seu personagem heroico e não convencional profundamente identificável.

Embora não seja um musical, Planeta do Tesouro apresenta uma montagem comovente ao som de I’m Still Here, do cantor John Rzeznik, uma canção escrita para o filme, que faz a ponte entre o trauma do abandono de Hawkins e seu relacionamento crescente com Silver, uma figura que preenche esse vazio paterno.Tal busca dolorosa por validação - a necessidade de um modelo falho para dizer o quanto eles estão orgulhosos de você - se depara com uma profunda maturidade emocional no projeto de paixão de Musker e Clements, escrito com Rob Edwards.Meses após sua desastrosa passagem pelos cinemas, Planeta do Tesouro recebeu uma indicação ao Oscar de melhor animação, um prêmio que, segundo relatos, foi uma surpresa para os dirigentes da Disney.

O faturamento mundial foi de escassos US$ 109,5 milhões. O fato de ter sido recebido com desinteresse em seu tempo é um resultado trágico para um dos esforços mais inovadores que a Disney já produziu.Ainda subestimado, mas não totalmente esquecido entre aqueles que o descobririam em vídeo caseiro enquanto crescia, o filme incorpora o espírito pioneiro de honrar, mas ainda superar, o que foi feito antes para alcançar novos patamares.Isso é o que Hawkins e seu bando de desajustados extraterrestres estão procurando, e exatamente o que o par de contadores de histórias experientes que os trouxe à vida fez com o material de origem, com verrugas e tudo.