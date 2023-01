Anthony Hopkins festeja os 47 anos em que está sóbrio

EFE - O ator britânico Anthony Hopkins comemorou em uma mensagem em vídeo postada em sua página do Instagram que está sóbrio há 47 anos e tem usado a mensagem para encorajar aqueles que lutam contra esse problema.

“Sou um alcoólatra em recuperação. (...) Sei que tem gente que luta nessa cultura de cancelamento, ódio e falta de compromisso, com crianças que sofrem bullying”, disse Hopkins.

“E eu lhes respondo: Sejam gentis com vocês mesmos. Seja gentil. Fique fora do círculo de toxicidade com as pessoas se elas o ofenderem. Viva sua vida. Tenha orgulho de sua vida”, disse Hannibal Lecter, de 85 anos, sobre a fama de O Silêncio dos Inocentes.

O ator britânico garantiu que com a sua mensagem procura ser útil a quem luta contra este vício, como fazia há décadas.

Ele confessou que há 47 anos estava em uma “situação desesperadora” até que percebeu que algo estava errado com ele e reconheceu que era alcoólatra, um vício que poderia custar-lhe a vida, explicou.

“Não sou especialista em drogas. Não sou especialista em nada. Não sei de nada, exceto que encontrei uma vida onde ninguém me intimida”, acrescentou o vencedor do Oscar por O Silêncio dos Inocentes (1991) e O Pai (2020).

Ele também encorajou qualquer pessoa que estivesse lutando com esse problema a conversar com alguém que respeitasse sobre como superá-lo.